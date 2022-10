Domácí pomoc od ječného zrna: zvládnete to také a úleva přijde rychle. Stačí suroviny, které máte doma

Co je to vlastně ječné zrno? Jde o infekci mazových žláz očních řas. I když jde většinou jen o malou bouličku, vyplněnou hnisem, rozhodně nejde o nic příjemného a na citlivém oku je každé mrknutí nepříjemné až bolestivé. Pokud bychom ječné zrno nechali svému osudu, po přibližně deseti dnech samo “dozraje”, praskne, nahromaděný hnis vyteče a ranka se brzy zhojí. Proč ale na úlevu čekat více než týden, když je možné postarat se o rychlejší hojení zánětu - a to dokonce domácími metodami.

Pozor na přenos infekce!

Ještě než začneme s domácí léčbou ječného zrna, je třeba si uvědomit, že jde o infekční problém a musíme tedy počítat s tím, že by se mohl rozšířit. Proto je nutné dávat si pozor a zbytečně se bouličky nedotýkat. Když už se to stane, měli bychom si umýt ruce, abychom nepřenesli zánět například do druhého oka nebo dokonce nenakazili někoho dalšího. To by se mohlo celkem snadno stát třeba při péči o dítě.

Rychlá úleva i léčba

Co můžeme udělat pro to, aby úleva od bolesti a nepříjemných pocitů přišla co nejdříve? Jednou z nejúčinnějších možností, jak si v takovém případě pomoci, jsou teplé obklady. Stačí vzít čistý, ideálně právě přežehlený hadřík, namočit jej v teplé (ale ne příliš teplé) vodě a přiložit jej na postižené oko přibližně na čtvrt hodiny. Tuto proceduru bychom měli opakovat minimálně třikrát, ideálně však až šestkrát denně. Čemu teplé obklady pomohou? Jednak uleví od bolesti, což je dočasný efekt, ale potom také pomáhají otevřít ucpaný pór, tedy odstranit příčinu hromadění hnisu na tak citlivém místě.

Kouzelný heřmánek

Pokud bychom chtěli hojení ječného zrna urychlit ještě více, můžeme místo obyčejné teplé vody použít výluh z heřmánku. Právě heřmánek, jak jistě dobře víme, sám o sobě pomáhá hojit záněty v těle i na těle, a tak kombinace tepla a jeho léčivých schopností bude ještě účinnější. Ať už ale použijeme vodu nebo heřmánkový odvar, je důležité vždy po takové proceduře oko dobře osušit sterilní gázou a případný vytékající hnis odstranit, aby se nedostal na další části oka.

Podívejte se do lednice

Další možností je použití tvarohu, který na čistém hadříku přiložíme přibližně na deset minut na oko. Po jeho odstranění oko ošetříme stejně jako po teplém obkladu, přičemž k jeho očištění můžeme vzít i borovou vodu, kterou je možné oko podle návodu také vypláchnout. Stejně jako tvaroh je možné použít povařené lněné semínko.

Je to ječné, nebo vlčí zrno?

Je ale potřeba zdůraznit, že je zde řeč skutečně o ječném zrnu, které se tvoří v mazové žláze, která se nachází u řas. Pokud se setkáme s tak zvaným vlčím zrnem, vytvořeným dále pod víčkem, je načase zajít k očnímu lékaři, který provede jeho odborné odstranění. Právě vlčí zrno na rozdíl od toho ječného může způsobit mnohem větší problémy a dokonce není výjimkou, že přejde do chronického stadia. A pak už je jeho léčba složitější a hlavně oko zbytečně dlouho trpí.

Zdroj: wikipedie, Cleveand Clinic, vita4you, gettotext

