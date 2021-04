Problémy s testováním žáků. Pracovníci škol si vyrábí vlastní stojánky na zkumavky z plata na vejce

Hola, hola, škola volá. Výuka od nového týdne znovu startuje, a to v omezených podmínkách. Podle aktuálních informací pedagogické komory je návrat žáků do lavic spojen hned s několika problémy. Největší potíže hlásí ředitelé škol na Moravě a ve Slezsku. Ve čtvrtek se jim poprvé do ruky dostaly testovací sady pro žáky a čekalo je nemilé překvapení.

Školník pomůže

Jednalo se o testy Singclean, jejichž použití je podle pedagogů mnohem náročnější než testy Lepu Medical, které jsou distribuovány po školách v Česku. Příkladem je ZŠ Sirotková v Brně, kde byly testy pro školáky tak složité, že pracovníci museli na pomoc povolat i rodiče.

Po rozbalení testovacích sad je však čekala další nepříjemnost. U testů nebyl dostatečný počet stojánků na zkumavky. V ideálním případě by totiž měl mít žák každý svůj. Vzhledem k tomu, že se ve školách na Moravě museli zaměstnanci a školáci spokojit s jedním stojánkem na zkumavku pro 20 žáků, byl do akce povolán také školník, aby vymyslel netradiční řešení problémů. Za dvě hodiny vytvořil ze dřeva rovnou 300 potřebných stojánků.

Zlaté české ručičky zase jednou musely ukázat svoji vynalézavost a to jen kvůli neschopnosti distributorů dodat správné pomůcky. Kromě zmíněného školníka se totiž do hašení problému zapojili i jiní pracovníci, aby chybějící stojánky zvládli vytvořit o víkendu před návratem žáků do škol. Doslova na koleně tak vznikaly stojánky ze stavebnice Duplo, z plat na vajíčka nebo na 3D tiskárně.

Nekvalitní testy

Pedagogická komora ústy prezidenta Radka Sárköziho zároveň dodává, že distribuované testy do škol nejsou dostatečně kvalitní. Testy Singleclean pro moravské školy jsou zároveň o polovinu levnější než Lepu Medical využívané v českých školách. Chybějící výbava však cenu ve finále zvyšuje, protože pracovníci škol museli věnovat výrobě chybějících stojánků čas navíc a samozřejmě byla pro tento účel vyšší spotřeba materiálu.

Sárközi zároveň dodává, že testy nejsou vhodné pro hromadné testování žáků ve školách. Spojení špatného testu a neprofesionálního odběru tak radikálně snižuje pravděpodobnost zachycení viru v těle dítěte. Pondělní testování žáků zároveň zabralo 45 minut, což odpovídá jedné školní hodině ve výuce. Někteří rodiče pro jistotu otestovali své děti už o víkendu doma. Pomocí testů, které si sami zakoupili.

