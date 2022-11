Jaroslav Papež: Malého chlapce zneužil v pražském kinu Metro, kde byla tou dobou stovka lidí. Potom ho surově zabil

Jaroslav Papež byl český pedofil, který v roce 1966 napadl v promítací kabině malého Josefa Neumanna, sexuálně ho zneužil a následně zabil. Vražda tehdy otřásla celou československou veřejností.

Vzrušovalo ho stříhat chlapcům vlasy

Narodil se v Praze na Chodově v roce 1942. Problémy měl už jako dítě. Stranil se kolektivu a většinu času byl tichý samotář. Na základní škole odchodil pouze sedm tříd, následně se vyučil košíkářem. Po vyučení začal vypomáhat v jednom menším chodovském kině, následně nastoupil jako promítač v kině Metro. Bylo mu 20 let, když začal zneužívat své profese, aby lákal malé chlapce do promítací kabiny. Jednoho svlékl a osahával, druhého bodal jehlou a třetího škrtil. Údajně se také pokoušel stříhat jim vlasy.

Byl ale odsouzen jen k podmíněnému trestu a protialkoholní léčbě v Bohnicích, protože činy páchal zejména pod vlivem alkoholu. Během léčby měl vzorné chování, a proto mu byla změněna pouze na léčbu ambulantní. Opakované usvědčení z pohlavního zneužívání tak neznemožnilo, aby se pohyboval na svobodě.

Nalákal ho na nepřístupný film

Kdyby už tehdy někdo rozpoznal, co je zač, mohl malý Josef Neumann ještě žít. Do promítací kabiny ho nalákal pod slibem zhlédnutí mládeži nepřístupného filmu. Během filmu začal proti vůli chlapce osahávat jeho tělo a svlékat ho. Pak vzal nůžky a ostříhal ho, což ho mělo sexuálně vzrušovat. Během toho, co chlapce osahával a stříhal, měl několikrát ejakulovat.

Pak ale dostal strach, že by se vše mohlo provalit, popadl nůžky a začal Josefa bodat do hlavy, krku a oblasti genitálií. Dokonce během jeho běsného řádění doběhl filmový kotouč a lidé začali pískat, aby ho promítač vyměnil. Dokonce na něj zřízenec kina neustále zvonil.

Matka přišla malého chlapce hledat

Během výměny kotoučů se malý zraněný chlapec snažil utéct, Papež vzal ale provaz a uškrtil ho. Když začala matka svého malého syna v pozdních odpoledních hodinách hledat, bylo už pozdě. Údajně byla v kině právě v tu dobu, kdy byl Papežem zneužíván.

Papež chodil ještě další tři dny do kina promítat, potom už nepřišel. Když ho zastoupil náhradní promítač, pro podezřelý zápach v kabině zavolal policisty. Tělo chlapce našli zaházené předměty v akumulátorovně. Když o den později Papeže dopadli, vraždu spontánně doznal. Byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Vykonán byl v červnu 1967.

Zdroj: wikipedia.org, kriminalistika.eu

