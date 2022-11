Popravčí Vladimír Bayer zardousil vlastní neteř ze msty, tvrdil, že je za tím ruská mafie

Vše začalo, když policie přijala oznámení o pohřešované sedmileté dívce, která se nevrátila ze školy domů. Informována byla tehdy také veřejnost a začalo se rozsáhlé pátrání. Za dvě hodiny byl v restauraci zadržen Bayer, který ale uvedl, že on sám dívku hledá na žádost své sestry – matky pohřešované holčičky. Souhlasil, že policisty pustí do svého bytu, aby prokázal, že tam dívenka není. Tou dobou už ale její tělo ukryl dávno jinde.

Babička dostala výhružný dopis

Policisté tehdy znali jeho kriminální minulost a nikterak mu jeho historku nevěřili. Jelikož byla ale prohlídka jeho bytu zaměřena pouze na přítomnost pohřešované, na chvíli ztratili stopu. Záhy ale přišla informace, že byla dívka ráno spatřena před školou s mužem, který popisem odpovídal právě jejímu strýci, Vladimíru Bayerovi. Jedna ze spolužaček potom na přiložené fotografii bezpečně poznala, že se jedná o stejného muže.

Vyšetřování později urychlila matka Bayera a zároveň babička pohřešované. Přinesla dopis, který našla na dveřích svého bytu. Byla to prosba o pomoc. Děvče psalo, že jí jde o život, pokud se k jejímu strýci nevrátí jeho bývalá družka. K dopisu byly připevněny dvě sponky z vlásků, které patřily dívce.

Nazval sám sebe popravčím

„Dávám vám poslední tři dny a bude funus. S pozdravem, Váš popravčí". Dalších 17 hodin Bayer svou účast na zmizení, případně vraždy dívky zapíral. A to, ačkoliv policie v jeho kapse našla dopis, ve kterém stálo

Alibi mu policisté nevěřili, zapírání nakonec vzdal a spontánně se doznal. Chtěl svou družku přimět k návratu vydíráním. Počkal si na svou neteř před školou, pomocí sušenek ji nalákal k sobě do bytu a tam ji donutil napsat výhružný dopis. Už ale při diktování se rozhodl ve vzteku dívku zavraždit.

Nejdříve ji do úst nacpal kapesník, ústa ji přelepil páskou a šňůrou a tkaničkou od bot ji ovázal krk. Soudní lékaři později uvedli, že způsob smrti byl mimořádně trýznivý a surový. Poté ji svlékl, zabalil do povlečení, narval do pytle a zanesl do kůlny za domem, kde bydlel. Tam ji uložil do staré ledničky.

Bayer nakonec kriminalistům řekl, kde tělo dívky ukryl a dam jim i klíče od kůlny, které měl údajně jen on. Stopy v bytě jeho tvrzení potvrzovaly. Šlo o školní oblečení, otisky prstů nebo zimní boty. Za soudní důkaz sloužil i obal od sušenek, na které dívku nalákal do auta.

Zoro neohrožený a ruská mafie

Později začal Bayer svou vinu znovu popírat, dokonce tvrdil, že byl k přiznání donucen bitím ze strany policistů. Vinu hodil na svého bratra Jiřího nebo tvrdil, že je za tím ruská mafie. V dopisech se podepisoval jako popravčí nebo Zoro Neohrožený. Jeden takový napsal dokonce za svou matku, když jejím jménem žádal prezidenta o milost.

Podle znalců byl Bayer podprůměrně inteligentní (IQ 82), žádné deviace u něj ale zjištěny nebyly. Přes veškeré své snahy o zproštění dostal doživotní trest. Soudní jednání celou dobu protahoval, měnil své právní zástupce, navrhoval svědky, které neměli s případem nic společného. V říjnu 2011 zahájil hladovku, pak vyhrožoval, že povraždí všechny své příbuzné... Nepomohlo mu nic. Dne 19. října 2001 si vyslechl doživotní rozsudek.

Zdroj: kriminalistika.eu, blesk.cz, wikipedia.org

