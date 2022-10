Kratom může způsobit závislost, v Česku je ale dostupný i pro děti. Youtuber Datel před ním varuje, jeho osobní zkušenost je děsivá

Kratom je strom, který patří do čeledi kávovníků. Proslavil se hlavně v Asii, kde se používal k lékařským a stimulačním účinkům. Většinou se prodává jako čaj, který si lidé kupují pro to, aby je nakopnul a dodal jim více energie. Má velmi podobné účinky jako káva. Když ale jeho uživatel nedodržuje doporučené dávkování, dokáže také velmi rychle uspat.

Dokáže člověka nabudit i uspat

V malých dávkách zvyšuje energii, dokonce může z člověka udělat více společenskou bytost. Introverti by možná plesali, dokud by nevěděli, že ve vyšších dávkách má sedativní účinek, podobně jako například prášky proti bolesti (morfin, kodein) a způsobuje pocit velké únavy. Ve velmi vysokých dávkách může tato látka způsobit dokonce až ztrátu vědomí. Řadí se totiž mezi opioidní látky.

„To znamená, že je tu potenciál vzniku závislosti. I když ze studií vyplývá, že je nižší než u jiných opiátů, jako je třeba morfin nebo fentanyl,“ řekl toxikolog Martin Kuchař, vedoucí Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, pro iRozhlas.cz.

E-shopy tvrdí, že pozitivně působí i na cukrovku

Při chronickém užívání může přitom podle Kuchaře nastat až poškození jater, některé studie podle něj dokonce zmiňují negativní účinky na srdeční soustavu. „Jsou popisována i úmrtí. Ale v takových případech šlo o užití kratomu v kombinaci s dalšími látkami včetně alkoholu, antidepresivy, benzodiazepamů,“ dodal. Při občasném užívání je riziko vzniku závislosti podle něj ale velmi nízké.

Na trhu ho najdete nejen jako čaj, ale také prášek. Historicky se listy kratomu dokonce žvýkaly. Chuťově to nebylo nic moc, ale byl to velký příval energie. Některé weby, které kratom prodávají, dokonce mluví o jeho lékařských zázračných účincích. Podle popisu má působit příznivě na kašel, vysoký tlak, průjem nebo dokonce při cukrovce.

S kratomem má zkušenost i youtuber Datel

S kratomem má zkušenost i youtuber Datel

Marek Valášek, známý pod přezdívkou Datel, patří k českým influencerům a youtuberům.

„Kratom je látka, kterou jsem pravidelně užíval. Hodně se to normalizuje, ale já už s ním mám dvouletou zkušenost a lidi by si na to měli dávat bacha, protože mně už to občas začalo dělat problém. Měl jsem období, kdy jsem to rok pil a najednou jsem zjistil, že když si jeden den nedám kratom, tak jsem unavenej, nemám chuť do života a nejsem to já. Byl jsem i agresivní. Kratom tě zklidňuje, napumpuje tě. Když si to pak nedáš, tak jsi nervní, nepříjemnej. Když jsem to pil hodně, ráno jsem vstal, neměl jsem chuť s někým mluvit, dal jsem si kratom a byl jsem ready,“ popisuje svou zkušenost Marek Valášek, známý jako Datel, v podcastu A-Cast.

„Uvědomil jsem si, že je to problém. Kratom je za mě v pohodě, když si ho dáváte jednou za čas. Dokud máte tu látku pod kontrolou vy, je to v pohodě. Jak má ta látka pod kontrolou vás, je něco špatně.“

Bude u nás zakázanou látkou? Rozhodnout by se mělo do konce roku

V Čechách nejde o schválenou potravinu či potravinový doplněk, prodejce tak nemá povinnost říct, jaké je bezpečné dávkování. Zakázaný není, a tak se může prodávat například jako suvenýr. Kratom nereflektuje překvapivě ani evropská legislativa. Potravinová inspekce by mohla zasáhnout ve chvíli, kdy by jako potravina prodáván byl. Takto se však na různých e-shopech objevuje jako věc určená k jinému účelu, ačkoliv je všem nad slunce jasné, že je určen ke konzumaci.

Podle iRozhlas.cz se Národní protidrogová centrála zatím kratomem nezabývá, jak potvrdil ředitel centrály Jakub Frydrych. Na seznamu zakázaných látek podle české právní úpravy není. Opačně je tomu v Chorvatsku, Dánsku, Bulharsku, Bělorusku, baltských státech, Slovinsku, Švýcarsku nebo Polsku. Podle Martina Kuchaře se o tom, zda bude na seznamu zakázaných látek, rozhodne do konce roku. V meziresortním připomínkovém řízení by měla být studie, kterou sám vypracoval.

„Na druhou stranu si myslím, že závislost na kratomu je mnohem lépe překonatelná než na klasických opiátech. Je to dáno mechanismem působení na opioidní receptory. Jsou i případy, kdy byl někdo závislý na opiátech a přešel na kratom. Je pak na zvážení, jestli to takto není pro společnost lepší,“ dodal.

