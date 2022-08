Nevěra v minulosti a dnes: Lidi trápí, přírodu těší. Kolik mužů vychovává děti, a přitom netuší, že nejsou jejich?

V každé společnosti se najdou lidé, pro které není věrnost svému partnerovi zákonem. Situace a příležitosti k nevěře jsou ale v každé životní situaci jiné a na to se právě zaměřili vědci, kteří se rozhodli zjistit, kolik dětí se rodí a hlavně v minulosti rodilo do manželství, kde předpokládaný otec neměl ani tušení, že se bude následující roky starat o potomka jiného muže. Zkrátka kolik dětí se narodilo podobně jako kukaččí mláďata do nevlastního hnízda.

Složitý výzkum přinesl dobré zprávy

Výzkumný tým, který vedl Maartena Lamuseau z belgického UK Leuven and Histories, se rozhodl zjistit, jak to s nevěrou a nemanželskými dětmi v minulosti ve skutečnosti bylo. Vybrali si k tomu celkem 513 párů mužů, kteří měli v rodokmenu stejného předka. U nich potom zkoumali přítomnost chromozomů, které by potvrdily jejich skutečnou příbuznost. Kdo by ale čekal, že snad polovina dětí byla v minulosti počata mimo manželské lože, velmi by se pletl. Navíc vždy záleželo na podmínkách, ve kterých naši předci žili, jednoduše řečeno na množství příležitostí k nevěře.

Chudí a navíc nemanželští

Vědci prokázali, že nejvíce takových dětí se v minulosti rodilo v chudých čtvrtích větších měst, kde se jejich počet blížil až ke čtyřem procentům. Naopak ve společnosti bohaté, mezi farmáři nebo řemeslníky se toto množství snížilo k půl procentu. Podle biologů je ale nevěra v podstatě pro přírodu prospěšná, s čímž bychom ale jako v páru žijící lidé asi jen těžko z vlastního pohledu souhlasili. Příroda se snaží posunout i náš rod o kousek dál - a to mohou zajistit hlavně silní a pohlavně statní muži. Pokud se tedy právě ti budou rozmnožovat víc než jen ve vlastním monogamním svazku, mělo by z toho lidstvo těžit. Vztahy ale přece jen stojí na jiném základu.

Jak jsme na tom dnes?

Navíc nás jistě zajímá také odpověď na otázku, jak je to vlastně s počtem takových dětí dnes?Podle hodnocení stejného vědeckého pracoviště, které se věnovalo i historii nevěry, to není s počtem kukaččích dětí tak horké ani v současnosti. I když kolují zprávy o vysokých procentech novorozeňat počatých při nevěře, podle získaných dat jde v západní, tedy naší společnosti o pouhé jedno jediné procento. Při průměrném počtu 1,63 dětí na jednu ženu (a tedy předpokládejme také na manželský pár) v naší republice by tak dítě, které sám nezplodil, většinou nevědomky vychovával přibližně každý šedesátý muž. Je to hodně, nebo málo?

Testy DNA snadno a rychle

Na druhou stranu oproti dávné i nedávné minulosti dnes už prakticky nikdo nemusí žít s pochybami na srdci. Poměrně jednoduché a také dostupné testy DNA pomohou odhalit příbuznost víc než spolehlivě. Ženy, které mohly dříve doufat, že dítě bude podobné spíše jim samotným než zrzavému sousedovi, tak dnes musí mít ještě mnohem větší štěstí, aby se jejich zálet neprokázal. Je to dobře, nebo ne?

Zdroj: cell.com, eurekalert, KU Leuven

KAM DÁL: Rakovina, která zabila Olivii Newton-John: Krásná herečka podlehla nemoci, která může číhat na každého z nás.