Tchyně promluvila o nevěře své snachy: Synovi jsem rozmluvila rozvod, mrtví příbuzní to ale chtěli jinak, říká Petra (62)

Vtipy o tchyních jsou staré jako lidstvo samo. Jde často o velmi komplikované vztahy, takže když se najde nějaký, který coby výjimka potvrzuje pravidlo, je to téměř důvod k oslavě. Tak to viděla i Petra, která na Alici pěla samou chválu. „Měla jsem ji vážně ráda. Ta holka byla veselá, pro druhé by se rozdala a mého syna milovala. Alespoň tak mi to připadalo,“ začíná pro Čtidoma.cz své vyprávění žena, kterou však v životě čekalo další kruté zklamání.

To, co jsem viděla, mě šokovalo

Alice pracovala z domova, měla svoji malou kancelář, což jí bohatě stačilo. Hlavní pro ni bylo kvalitní internetové připojení, protože měla řadu online hovorů. Jeden z nich však odhalil věci, které měly Petře zůstat skryté. „Chodila jsem k nim pravidelně, měla jsem klíče. Jednou jsem dorazila neplánovaně, syn mě požádal, abych mu něco přinesla.“

Když vešla do obýváku, nestačila se divit. „Alice měla otevřené dveře do pracovny, seděla ke mně zády. Měla nohy na stole, nebudu tu popisovat, co asi dělala. Každopádně na monitoru byl polonahý chlap, který se ukájel. Zůstala jsem stát jako opařená.“

Přiznala se k milenci

I když si jí Alice za pár vteřin všimla, vrátit čas už samozřejmě nemohla. „Začala jsem na ni řvát, slova opakovat nebudu. Každopádně z ní, zřejmě pod vlivem emoci, vypadlo, že ještě před svatbou začala spát s někým jiným a mého syna celou dobu podvádí.“ Pro Petru to byla silná káva, odešla a přemýšlela, co dál.

Má to říct synovi, nebo dělat, že nic neviděla? „Nakonec jsem se rozhodla, že mu vše řeknu. Zároveň jsem si ale přísahala, že udělám všechno pro to, aby se nerozvedli. Přeci jen mám docela odhad na lidi a Alice mi nepřipadala v jádru zlá. Třeba se s tím dalo něco udělat, chtěla jsem jim dát šanci.“

Opravdu nejsem blázen

Vypadalo to, že její plán vyjde. Syn dal Alici ultimátum, vše si vyříkali a zdálo se, že od sebe nepůjdou. Alespoň prozatím. „Co teď řeknu, zní šíleně. V noci jsem měla sen, byli v něm moji mrtví rodiče a dědeček. Naléhali na mě, abych nebláznila, že s ní kluk nebude šťastný. Probudila jsem se zpocená až na zadku. Pamatovala jsem si vše, každou větu.“

I když na tyhle věci nikdy nebyla, považovala to za znamení osudu. „Opět jsem všechno synovi řekla. Kupodivu si nemyslel, že jsem cvok. Promluvili jsme si, dali jsme k sobě pro a proti a zda na tom opravdu něco není. Po týdnu podal žádost o rozvod... Pravý důvod mi nikdy neřekl, ale myslím si, že za tím byl můj sen.“

