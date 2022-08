Sadistický vrah a kanibal Ladislav Hojer: Za své činy se styděl, odmítal o nich mluvit. Genitálie své oběti uvařil

Hojer patřil v dětství mezi průměrné žáky, ničím výrazným na sebe neupozorňoval. Jen neměl žádné přátele a vedl od mládí poměrně samotářský život. Nikdy neměl mít žádnou vážnou známost ani pohlavní styk za normálních okolností. Zatčen byl v únoru 1982, popraven v srpnu 1986. Zatčen byl za poslední vraždu Anny Š., postupně se však přiznal k dalším čtyřem, jakožto i k 18 znásilněním či pokusům o něj.

Přátelé přesvědčili dívku, aby ho svedla

I v dospělosti byl tichý, neprůbojný a často terčem posměchu. Ve snaze zapadnout plnil vše, oč ho ostatní požádali. Během života si měl také utvořit velmi silný pohrdavý postoj k ženám, které nepovažoval za rovnocenné bytosti. Mluvit k nim měl s naprostým opovržením. Při jednom z výslechů uvedl: "Ženská by měla být bitá od rána do večera a stejně by to bylo málo." Ve skutečnosti byl ale ve společnosti žen velmi plachým mužem.

Když jeho přátelé přesvědčili jednu z dívek na tehdejším večírku, aby Hojera svedla, zřejmě ještě nevěděli, co se mu zrodí v hlavě. Dívka si ho skutečně odvedla do pokoje, kde se mu nabízela, Hojer ale ve chvíli, kdy už mělo dojít na sex, vztekle odešel. Zpětně přiznal, že se mu příčila myšlenka na sex se ženou, která se nebránila.

Nikdy neměl žádný vážný vztah se ženou ani dobrovolný pohlavní styk, při výslechu ale popsal jeden ze zážitků, který se na něm měl rovněž podepsat. Když Hojer odpověděl na jeden ze seznamovacích inzerátů, dívka si s ním skutečně domluvila schůzku. Byla ale tak šokovaná z jeho vzhledu, že znechuceně odešla. I to měl být jeden z impulsů, kdy se Hojerova nenávist k ženám prohlubovala.

Eva R. (29 let)

První zavražděnou byla mladá žena, která si chtěla tehdy jen užít příjemný večer v kině. Hojer vraždu spáchal v Děčíně, kam se vydal, aby podle svých slov "poznal krásy naší země, ale také se podíval po nějaké ženské". Evu R. napadl na nábřeží Labe, srazil ji k zemi, bezvládnou ji odtáhl do křoví a tam ji uškrtil.

Pohlavní styk nad mrtvolou nevykonal, pouze nad ní onanoval. Když z místa činu odcházel, zastrčil jí do vagíny kopřivu. Eva byla tehdy potřetí vdaná a v den vraždy odešla od manžela, se kterým byla v kině, aby se na místě činu setkala se svým milencem. Ten ale na poslední chvíli nepřišel. Podezření tak původně padlo na oba muže. Původně chtěl přitom zabít jinou ženu, kterou sledoval až k řece. Ta na poslední chvíli zašla do domu, a tím se zachránila.

Ivona S. (25 let)

Druhou vraždu spáchal v únoru 1980 ve vlaku z Prahy do Děčína jako voják základní služby. Při nastupování si totiž všiml mladé ženy, kterou začal sledovat. Když šla na WC, vnikl za ní, zavřel za sebou a rukama ji uškrtil. Poté na mrtvé vykonal soulož. Záchod pak uzavřel v poloze "obsazeno", šel si sednou zpátky na ženino místo a asi po 15 minutách z vlaku vystoupil a odjel zpátky do Prahy.

Beze jména (25 - 35 let)

Když jel Hojer během své vojenské dovolené navštívit kamaráda do Košic, rozhodl se pro vycházku po ružinské nádrži. Zde si všiml osamělé ženy, která pozorovala vodu v přehradě. Hojer se s ní ani nepokusil navázat kontakt, zezadu ženu napadl a škrtil. Došlo u něj však k předčasné ejakulaci, čímž o ženu ztratil zájem. Její tělo pohodil do přehrady, kam si šel ještě zaplavat. Tělo ženy bylo nalezeno až o více než rok později. Stadium rozkladu a žádná operace v předchozích letech znemožnilo ženinu identifikaci. Někteří viní liknavost slovenských vyšetřovatelů.

Ivana M. (18 let)

Když přijel Hojer do Brna a procházel se po městě, náhodou narazil na krásnou mladou dívku, která se vracela z plesu místní zoo. Když se s ní snažil Hojer promluvit, dala se na útek. Hojer ji ale strhl na zem a odtáhl do parčíku, kde se ji pokusil znásilnit. Pobodal ji a nakonec uškrtil. Poté jí štěpařským nožem odřízl prsy a genitálie, které si odvezl domů. Doma zastrčil svůj penis do genitálu a nad ostatky se ukájel. Po týdnu ostatky uvařil v osolené vodě a pokusil se je sníst s hořčicí a křenem. Jelikož mu to ale nechutnalo, vše spláchnul údajně do záchodu.

Zajímavé u této vraždy je, že se k ní doznal student z Jordánska před tím, než se neúspěšně pokusil spáchat sebevraždu. Později uvedl, že chtěl odvrátit pozornost od svých studijních neúspěchů a vražda je pro jeho rodinu menší potupa než neúspěch ve škole.

Anna Š. (51 let)

Žena vracející se z koncertu se vydala v Praze přes Motolský potok. Svým vzrůstem budila mladší dojem, Hojer se ji pokoušel přemluvit k pohlavnímu styku. Poté ženu ale napadl, rozřízl jí šaty a znásilnil. Nakonec jí přetáhl punčochu přes hlavu a uškrtil ji, aby ho nemohla identifikovat. Šlo o jedinou vraždu, která Hojera znepokojovala, odehrála se totiž 300 metrů od jeho bydliště, kudy chodil do práce. Bál se, že si na něm lidi něčeho všimnou a udají ho. K vraždě se dokonce ve své oblíbené hospodě několikrát přiznal, nikdo ho ale nebral vážně.

Poprava proběhla v pankrácké věznici

Byl dopaden 11. října 1981 za vraždu Anny Š. K dalším se přiznal postupně. Stálo to devítiměsíční práci všech vyšetřovatelů. Své doznání prováděl výlučně písemně, protože se za ně styděl a odmítal o nich s kýmkoliv mluvit. S obavy, že zmate kriminalisty falešnými přiznáními, bylo vyšetřování uzavřeno po dokázaných pěti vraždách, ačkoliv byli přesvědčeni, že má na svědomí minimálně další dvě.

Poprava musela být kvůli jeho nemoci dvakrát odložena, před vykonáním trestu smrti se také hodně bál. Před exekucí se vzpouzel a asistentovi kata zlomil prst. Nakonec se i pokálel. Popraven byl 7. srpna 1986 ve věznici Pankrác.

