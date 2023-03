Už nikdy liché ponožky: Víme, proč se ztrácejí v pračce

Liché ponožky. Zase! Jak je to možné? Vždyť jste do pračky určitě dávali kompletní pár. Je vám tato situace povědomá? Jasně, zná to skoro každý. Osamělou ponožku řada z nás dává do „sirotčince“, tedy do ošatky, kde čeká, jestli se její partnerka ještě někdy v budoucnu objeví. Někdy má štěstí, dostaví se totiž s dalšími várkami prádla. Některé ponožky ale mizí v nenávratnu. Záhada? Vlastně ani ne.

Kde hledat ponožky?

Upřímně obdivujeme ty z vás, kterým se ještě žádná ponožka neztratila. Asi máte dokonalý systém, gratulujeme. A jak to mají ti méně šťastní, kteří po svém ztraceném kousku stále pátrají?

Většina ztracených ponožek nezmizí kvůli nějakým červům, kteří by je snad pojídali. Ono je to vlastně naprosto jednoduché. Ponožka se totiž v pračce snadno dostane pod gumu, která lemuje buben pračky, a díky tomu se tam celá sroluje. Toho si samozřejmě nikdo z vás nemůže všimnout. Však se zkuste třeba ještě dnes, než budete prát novou várku prádla, pod gumu podívat. Možná budete překvapeni, kolik ponožek tam najdete. Třeba díky tomu spárujete své nebohé ponožkové sirotečky.

Jak prát, aby se neztratily?

Nejbezpečnější varianta zní: V jednotě je síla! Pokud budete mít všechny ponožky stejné, je jedno, jestli se občas nějaká ztratí, vhodný kus se totiž do páru najde vždy. Nevýhodou této metody je, že ponožky stejně budou ubývat a navíc – je to trochu nuda .

. Solidní jistotu vám dá také kolíček na prádlo. Ponožky jsou stále v páru, od sebe se dostanou v podstatě jen ve chvíli, kdy je natáhnete na nohy. Pokud se rozhodnete ponožky na praní takto párovat, doporučujeme kolíčky plastové. Rozhodně počítejte s tím, že ten, kdo bude dávat prádlo do pračky, stráví nějakou dobu párováním špinavých ponožek. Pokud se ovšem všichni členové rodiny nedohodnou na spolupráci a nesepnou ponožky k sobě už ve chvíli, kdy je dávají do špinavého prádla. Tomu se pak říká vzorná týmová práce. Plastové spony na párování ponožek se už ale v dnešní době dají koupit také hotové.

Jako pomyslnou zlatou střední cestu můžeme vnímat sáček na praní. Ten vám totiž umožňuje vlastnit ponožky různých vzorů a barev. Zároveň nemusíte každý den kolíčkovat špinavý pár a bedlivě střežit ostatní členy rodiny, jestli se neflákají a dělají totéž. Sáčky jednoduše koupíte ve většině drogerií, a to dokonce v mnoha velikostech.

Ať už si zvolíte jakoukoli ze zmíněných metod, vyhrajete! Konečně nebudete neustále dokola kupovat nové a nové páry ponožek, abyste o ně následně přicházeli. Dejte nám do redakce vědět, jakou metodu jste vyzkoušeli. Nebo máte jinou, lepší?

Zdroje: ireceptar.cz, bydleni.magazinplus.cz, TV Nova

