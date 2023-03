Šílené chyby v seriálu Ulice, které nedají divákům spát

Mýdlová opera Ulice nabízí přehršel postav a silně rozvětvené vztahy. Diváci, kteří si k postavám postupně vytvořili vztah, jsou citliví na každou drobnost. Pojďme se podívat na některé z chybek, které se v seriálu s mottem „Možná je to vaše ulice. Možná jste to vy.“ objevily.

Drsný souboj Amazonek

František Hrubý v podání Matyáše Valenty (29) prošel nedávno peklem. Jeho bývalka Skyler se po rozchodu s přítelem Dirkem vrátila z rodného Holandska a rozhodla se, že mu rozbije současný vztah s Bárou. Došlo i na strkanici a vztyčený prostředníček. Na tom by nebylo nic zvláštního, stávají se i horší věci. Nicméně, diváci se podivují, proč je takový zájem právě o Frantu, který – ač je už dávno dospělý – vypadá stále na patnáct.

A zjevně se ke Skyler, která by v tu ránu mohla vykročit na přehlídkové molo, vizuálně vůbec nehodí. „Je mi líto, ale představitel role mi k dané situaci vůbec nesedí, vypadá moc dětinsky,“ říká na facebookovém profilu seriálu Ulice divačka Romana. A Eva jí přizvukuje: „Hrozný herec. Vypadá na patnáct a hraje smilníka…“ Je to tak. Kdyby se holky v seriálu hádaly o Brada Pitta, to by byla jiná.

Nizozemsko se produkci vymstilo

Kdyby scenáristé před lety, kdy se začala psát dějová linka Františka a Skyler, tušili, kam až se děj vyvine, určitě by jako rodnou zemi Skyler (původně Sara Sandeva, nově Michelle Hansen) nezvolili Nizozemsko, ale například Anglii. Pak by se totiž diváci nemuseli pozastavovat nad tím, proč se členové holandské rodiny van Ruyterových v soukromí dorozumívají anglicky namísto holandsky a proč Skyler mluví anglicky i při skypování s vlastní mámou.

Můžu tablet?

Problém holandštiny se promítá i do postavy malého Chrise, syna Františka a Skyler. Chlapec vyrůstal v Amsterdamu v rodině van Ruyterových, ale kupodivu nemluví ani holandsky, ani anglicky, nýbrž česky. I když, kdo ví. Zatím toho moc nenapovídal. Proslulou se stala jen jeho věta „A můžu tablet?“ Když TV Nova na facebookovém profilu oznámila předpokládaný odjezd Chrise zpět do Amsterdamu, diváci vůbec nebyli proti: „A můžu tablet? Jediný, co umí říct. To mi fakt chybět nebude,“ komentovala nadcházející Chrisův odjezd například divačka Alli.

Těhotenství málem jako slonice

Ano, víme. Trochu přeháníme. Sloni nosí svá mláďata asi 20 měsíců. Ale postava Karly Tauberové v podání Markéty Stehlíkové se k této metě přece jen trochu přiblížila. Své těhotenství oznámila v lednu 2020 a malý Karlík se narodil – světe div se – v listopadu 2020. Zázraky se prostě dějí!

Právník, nebo zubař? Obojí!

Vasil Fridrich, který ztvárňuje postavu Luďka Voláka, se v roce 2013 objevil v seriálu v menší roli jako právník. A po 3 letech se do seriálu vrátil jako úspěšný zubař. Vystudovat zubařinu během 3 let a ještě si stihnout vybudovat úspěšnou praxi a získat teplé místečko viceprezidenta lékařské komory, to jen tak někdo nedokáže. Klobouk dolů! Anebo že by Luděk našel Arabelin prsten?

Jede se dál...

Diváci sice remcají, ale svou Ulici milují. Vědí, že tyto drobné nedostatky jsou hojnou měrou vyvážené hereckou genialitou oblíbených představitelů, například Milana Štrébla ztvárňujícího roli Miloše Knoblocha s jeho charakteristickými hláškami a ujetými básničkami, oblíbeného Miroslava Hanuše v roli bývalého starosty Hložánka – a v neposlední řadě Vasila Fridricha a Kristýny Hrušínské, kteří ztvárňují postavy Luďka a Vandy, jimž diváci dříve nemohli přijít na jméno, ale dnes už si žádný díl bez Vanďousčina oslovení „Ludí“ neumějí ani představit.

