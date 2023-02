Snaha o záchranu manželství v Ulici: Karla s Márou mají poslední šanci

Co všechno se může stát mezi manželi a jak dlouhou dohru může zpočátku docela nevinná situace vyvolat? Karla před časem šlápla vedle a zamilovala se. Mára se o jejím románku dozvěděl samozřejmě jako poslední. O to víc jej zklamalo nejen chování vlastní ženy, ale také jeho přátel, kteří o všem věděli a mlčeli. Karlinu zradu nese velmi těžce a zdá se, že není schopný se s ní vyrovnat, i když už všechno definitivně skončilo. Teď ale kývl na návštěvu vztahového terapeuta. Je to krok správným směrem?

Sklep míří do Ulice

Roli terapeuta Jana Reindla svěřili tvůrci seriálu známému a charismatickému herci, kterého znají především milovníci svérázného humoru divadla Sklep, Janu Slovákovi. Ten svoji příležitost uchopil skutečně zodpovědně. Jak zhodnotila sama Karla (tedy herečka Markéta Stehlíková), vplul Jan Slovák do natáčení jako do známých vod.

„Setkání a samotné natáčení s Janem Slovákem pro mě bylo velice příjemné, od začátku byl na roli skvěle připravený a svoji postavu ztvárnil velmi věrohodně. Doufám, že se nám můj dojem podaří přenést i na televizní obrazovky, ale já jsem si při natáčení opravdu připadala jako u skutečného párového terapeuta,“ uvedla herečka. Dokonale připravený Jan Slovák dokázal vdechnout postavě Jana Reindla jasný charakter a zajímavé obrysy klidného, vyrovnaného, trpělivého, ale i všímavého a zkušeného terapeuta, který dokáže i jediným slovem naznačit a odhalit víc, než si jeho klienti sami uvědomují. Jaká bude jeho cesta seriálem, to teprve uvidíme, ale první setkání s ním jistě rozptýlí obavy mnohých z podobných sezení.

Dvojčata v životě i v seriálu

Postava Jana Reindla ale není jedinou novinkou, na kterou se tento týden můžeme v seriálu těšit. Další novou postavou – vlastně dokonce dvojicí postav – naskakující do děje budou dvojčata Matěj a Marek Dvořákovi v podání Jiřího a Jana Dlouhých. Tito bratři mají herectví doslova v genech. Vždyť jejich rodiči jsou herci Petra Jungmanová a Vladimír Dlouhý. Otec dvojčat bohužel zemřel v roce 2010 ve věku pouhých dvaapadesáti let. Petru Jungmanovou, držitelku ceny Thálie, jsme mohli v Ulici v minulosti také vidět, když sehrála roli bývalé snachy Amálie Peškové a matky Mikiho. Dnes na její účinkování v seriálu navazuje další generace tohoto hereckého rodu, synové Jan a Jiří.

Krátké rozmýšlení a skok do seriálu

Oba bratry, kteří nyní studují první ročník pražské konzervatoře, nabídka a úspěch v konkurzu překvapily. „Zvažoval jsem všechny možné cesty, ale moc dlouho jsem neváhal, protože jsem byl z role nadšený,“ přiznal první rozpaky Jan. Podobně přemýšlel i Jiří, který zvažoval také možný střet se studijními povinnostmi: „Nabídka z Ulice mě překvapila. Ze začátku jsem si nebyl jistý, jestli bychom měli tak pravidelný natáčecí rozvrh přijmout, když jsme prvním rokem na pražské konzervatoři, kde se zameškání vyučovacích hodin bere jako „fatální čin“. Rozhodli jsme se, že budeme točit hlavně o víkendech, tak jsem nabídku s klidem přijal. Těšil jsem se na pravidelné natáčení, protože je to pro mne dobrá praxe. A zároveň zábavná. U natáčení se člověk opravdu nenudí. Na place jsem často nervní. Ale když se točí, tak jdou nervy stranou,“ prozradil druhý z dvojčat.

A na co se můžeme těšit poté, co se dva mladí, pohlední a společenští pánové zařadí mezi studenty v Magdině (hraje Veronika Čermák Macková) třídě na gymnáziu? Jisté je, že se nebudou nudit oni, jejich spolužáci, ani třídní učitelka – a už vůbec ne diváci.

Zdroj: TV Nova

KAM DÁL: Konec světa je daný. Mayský kalendář neřekl poslední slovo.