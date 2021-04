Milan Šteindler se nebojí vykrádat úspěšné kolegy. Třeba texty Jiřího Suchého

Jméno Milana Šteindlera, který dnes slaví 63. narozeniny, je s českým filmem spojené už dlouhé desítky let. Už v polovině osmdesátých let mu dala Věra Chytilová šanci ve snímku Kopytem sem, kopytem tam, v roce 1989 debutoval coby režisér filmem Vrať se do hrobu. Sám si tam také zahrál sociologa, který zkoumá chování a priority mládeže na střední škole. Spousta lidí si ho vybaví i ze satirického pořadu Česká soda.

Suchý, Šlirt a řada dalších

Zkrátka Šteindler má zkušeností na rozdávání. Přesto se stále rád nechá inspirovat. „Cítíme se povinni vykrádat legendární dvojice, které máme rádi a které nás inspirují,“ řekl před pár dny s nadsázkou pro Český rozhlas Dvojka v rámci rozhovoru k padesátému výročí legendárního divadla Sklep.

Například texty Jiřího Suchého jsou u něj velmi oblíbené. Spolu se Šlitrem se tak stali idoly dvojice Šteindler - Vávra, která si jejich scénky občas ráda "vypůjčí". Stejně jako třeba od Vodňanského se Skoumalem nebo od Cimrmanů.

Jak Vávra pro Český rozhlas Dvojka říká: „Bez poetičnosti textů Jiřího Suchého by nás myšlenka na vznik divadla možná vůbec nenapadla. Když jste v 70. letech pustili rádio a znělo z něj jako oficiální zpráva v době komunismu, že někdo odstřihne někoho nůžkami, tak to znamenalo, že otevírá nové světy. Bez toho by to nebylo.“

KAM DÁL: Roztroušená skleróza je hrozbou, imunitní systém napadá vlastní tkáně. Profesor Mareš vysvětluje, jak nemoci předcházet.