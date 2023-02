Návrat Evy Burešové do seriálu ZOO začíná být ponurý: Dáváte dětem do hlavy, že rozbít rodinu je normální, bouří se fanoušci

Adam a Viky se vrací, jásají fanoušci. Jenže minimálně Viky bude mít zase o pár problémů víc, než by diváci toužili. „Mě štve, že seriálová hlavní láska se točila kolem Viky a soudce, a prostě najednou přijede a nic? Každej s každým, to je taky hrůza. To dáváme i mladším generacím rovnou do hlavy, že je normální mít děti s více partnery a střídat je, jak se to hodí?“ rozčílila se na sociálních sítích Miluše. „Petr si udělá dítě a krátce po porodu skončí s asistentkou? To je klasický model českých domácností," opřela se do společnosti Naďa. „Nevěra v šestinedělí? Tak to je fakt hrdinství, scenáristé už nevědí, co by psali. Ale děje se to, no,“ přiznává Karolína.

Petr Kříž se spustil s asistentkou

Její komentář naráží na to, že je Petr už vdovec. Dvě dvojčata vychovává sám, teď se mu narodil syn, kterého počal s Viky Janečkovou, svou bývalou chůvou. K dětem má Burešová blízko, sama má doma dva syny, staršího Nathaniela a mladšího Tristana. To, co se však teď děje Viky, by si pro sebe určitě nepřála.

Z ukázek už vyplynulo, že měl mít Petr techtle s asistentkou. A není to jediné, co už diváci vědí. Viky se objevovala v předchozích dílech prostřednictvím videohovorů, kde si neustále stěžovala, že je znuděná a její soudce raději pracuje, než aby se jí věnoval. Ze zahraničí se vrací bez něj, ačkoliv už se ví, že Robert Urban, představitel Petra Kříže, Danuše, kterou hraje Tereza Brodská, i dvojčata se v dílech objeví také. Možná ale o něco později.

Zkouška vztahu Sid a Adama přichází

Právě rozvrácená rodina je divákům trnem v oku. Konečně se těšili na něco, co naplní jejich představy. Láska, která překonala všechny nesnáze, šťastná rodina a Viky, která je po všech trampotách s bývalým partnerem Kamilem a exekucích konečně v klidu. Ale ne. Vrací se se svým typickým utrápeným výrazem a nikomu nechce nic vysvětlit. Jak se zdá, seriál ZOO žádné šťastné konce zatím nečekají.

Někteří fanoušci dokonce spekulují, že by mohla Viky najít štěstí u fotografa Filipa, kterého hraje Tomáš Klus. Právě ten políbil Sid, což ohrozí další seriálový vztah. Sid a Haďák, velká láska, která neměla lehké začátky. Teď budou čelit zkoušce ze zrady a také lži. Sid totiž nepřiznala, že se k ní Filip nastěhoval, ačkoliv se Haďák prostřednictvím videohovoru ptal, čí je kytara, kterou vidí.

Šťastný konec přijde – jako vždy

„Proč je ze soudce, který měl vždy problém sbalit holku, najednou nevěrník?“ ptá se divačka Ester. „Mě začíná štvát, že každý seriál je o tom, kdo koho podvede, a s kým,“ neskrývá zklamání Alena. „Aha, takže linka s Robertem Urbanem a dětmi skončila kvůli dalšímu dítěti Burešové, která se teď vrací, a místo toho, aby se teda vrátil i Robert, na kterého se dobře koukalo, budeme sledovat chudinku Viky s dítětem a Klusem v posteli? Proč máte potřebu dělat z dalšího seriálu slátaninu?“ rozčiluje se Lenka.

Zda ale Viky skutečně skončí s bohémským Filipem, na to si budeme muset ještě počkat. Ale spíš to bude taková klasika. Viky bude naštvaná a bude se skrývat u sebe v bytě. Neuvěří Petrovi, že se nic nestalo, ačkoliv ten bude přísahat na všechny svaté, že nic nebylo. Nakonec si padnou do náruče a budou spolu žít šťastně až do smrti.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Michaela Pecháčková prozradila, kolik dílů bude mít seriál ZOO.