Michaela Pecháčková prozradila, kolik dílů bude mít seriál ZOO

S novým rokem přicházejí do ZOO i staronové postavy. Na svůj návrat se už těší Eva Burešová, Robert Urban, Tereza Brodská nebo představitelé dvojčat Adélka Hesová a Kubík Barták. A diváci jásají! Přesně to jim v seriálu chybělo. Zklamalo je, že Michaela Pecháčková, která se ze dne na den stala hlavní postavou, podvedla svého Haďáka a lačně se vrhla na fotografa Filipa. Taková mladická nerozvážnost!

Šlo totiž o jeden z posledních párů, kterým to ještě klapalo. I Viky s Petrem mají mít potíže. Soudce totiž našel zalíbení ve své asistence, ačkoliv mu bývalá chůva nedávno porodila syna.

Pro svou roli obětovala konzervatoř

Svou roli bere ale Míša vážně. Denně se učí desítky stran textů, zkouší je před zrcadlem a učí se je nazpaměť. Nemá krátkodobou paměť jako její kolegové. Dokonce kvůli ZOO skončila na Pražské konzervatoři a vydala se na soukromou školu, kde jí s natáčením vyjdou přeci jen o něco více vstříc. Měla by teď studovat stejnou školu, na kterou se během studijních let dostala také Eva Burešová. Ta ji ale nedokončila, takže má základní vzdělání – a přesto získává ty největší role a fanoušci ji milují.

Pecháčková si diváky získala také svým zpěvem, když na pódiu v baru nahradila tajemnou Lady X jako Lady Y. Ačkoliv byli původně k jejímu zpěvu skeptičtí, teď se na závěr dílů těší. A že je dobrou zpěvačkou, potvrdila i následně, když přijala roli v muzikálu na motivy písní Petra Jandy s názvem Okno mé lásky.

„Míša umí zpívat, to mě překvapilo. Na to, jak je mladá, je fakt dobrá,“ chválí Pecháčkovou na sociálních sítích divačka Kamila. „Já už se těším, až se vrátí Evička, bez ní to není ono,“ oponuje fanynka Magda.

Bude ze ZOO nekonečný seriál?

Pecháčková ze začátku hodně drmolila a diváci nešetřili kritikou. V každém díle se ale víc a víc zlepšuje. Teď dokonce přiznala, že seriál ZOO nemá stanovený počet dílů, jako měla například Slunečná. Milostný příběh Týny a Janka měl tehdy „jen“ 160 epizod. Seriál ZOO je teď zhruba v půlce toho, co měla pohádka ze statku. „Původně se řeklo, že o tom rozhodnou diváci. A ti jsou spokojení, dívá se jich hodně,“ vyjádřila se v rozhovoru pro iDNES Míša k počtu dílů ZOO, na které se mohou diváci ještě těšit. Zatím se natáčí vesele dál, a tak je tu velká naděje, že se budeme s hrdiny příběhu potkávat i nadále ještě nějaký ten pátek.

Tento seriál měl zřejmě pozvolna nahradit příběh z televizního zpravodajství s názvem Dobré zprávy . V hlavních rolích se představila například Natálie Halouzková , Vladimír Polívka nebo Sára Rychlíková. Diváky ale drsný svět médií nezaujal.

Pravdou ale je, že v minulém týdnu začala seriál ZOO válcovat Zlatá labuť, nový dobový seriál televize Nova. Ten zatím čelí od některých diváků kritice, že se až nápadně podobá seriálu České televize První republika. Natáčí se převážně v ateliérech, které mají být postaveny v pražských Kbelích, kdežto Česká televize tehdy nabídla i pohled do dobových exteriérů. Byla zde propracovaná móda, auta i domy.

Další si ho ale pochvalují. Miláčkem obrazovek je totiž Marta Dancingerová, která zazářila také v seriálu Kukačky České televize. Za Kukačkami i Zlatou labutí stojí režisér Biser Arichtev, manžel herečky Veroniky Arichtevy, se kterou natočil například úspěšný seriál O mě se neboj.

Zdroj: seriál ZOO, iDNES.cz, Instagram

KAM DÁL: Manželka Davida Gránského ze seriálu ZOO přiznala, že přišli o dítě. Říkali mu Borůvka.