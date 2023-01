Zlatá labuť v prvním díle do děje nevtáhla. Kde je starý dobrý Bisi?

Možná je na vině intenzivní reklama. Seriál byl prezentován jako něco zcela nového a unikátního, co se na televizních obrazovkách ještě neobjevilo. A to seriál bezpochyby naplnil. Prostředí luxusního obchodního domu, ve kterém vládne bohatá rodina, je atraktivní a neokoukané. Tím spíše, že tvůrci zasadili příběh prvního dílu do 15. března 1939.

Obava z likvidace židovského obyvatelstva je tématem prvního dílu

Právě tehdy se začal psát asi nejtemnější příběh české historie. Během okupace zemřely tisíce lidí, většina židovského obyvatelstva byla vyvražděna. I tuto otázku seriál otevírá. Jeden z hlavních hrdinů si totiž v prvním díle chce vzít židovskou dívku. Jeho urputná sestra ale dělá vše, aby k tomu nedošlo. Bojí se o své děti. Ačkoliv už se schyluje k velkému neštěstí, v té době ještě v Čechách žádné zákony jako v Německu neplatí. Ona je však přesvědčena, že tehdejší prezident Emil Hácha se za Čechy nepostaví.

Je zde dobře patrný kontrast. Někteří lidé již tušili, že je zle. Ostatní je ale měli skoro za blázny. Proč by se mělo něco dít? Proč by nám měl Hitler něco dělat? Stát si za svým názorem, když jej není o co opřít – snad jen o vlastní pocity – není vůbec jednoduché. Postava Kristýny Ryšky, dříve Podzimkové, ale tuší, že svatba s židovskou dívkou uvrhne rodinu do neštěstí. A dost pravděpodobně by v té době měla skutečně pravdu.

V hlavní roli Marta Dancingerová

Perfektně je vylíčen moment, kdy se Češi o události dozvěděli. Ve Zlaté labuti je tou dobou honosný večírek, hosté pijí, tancují. A právě v tuto chvíli se dozvědí, že je zle. „Rozhodl jsem se prohlásiti, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa,“ řekl tehdy ve svém projevu Emil Hácha. Psal se patnáctý březen.

Celé téma této těžké situace se dozajista dalo vykreslit mnohem lépe. Intenzivněji, emotivněji. Pravdou ale je, že v dané době ještě nikdo nevěděl, co český národ vlastně čeká. A není vůbec vyloučeno, že se silnějšího historického podtextu dočkáme v dalších dílech!

V prvním díle šlo o spletitý příběh Báry, která se vydává za Lucii. Hraje ji Marta Dancingerová. Zpočátku je těžké pochopit, oč mladé ženě vlastně jde. Celý díl působí nedotaženě, scény jsou vágní a chybí zde emoce. Jako by si divák musel sám hledat, na co se zaměří. To však nemění nic na tom, že se vše ještě může proměnit v obrovský příběh, který doslova zboří televizní obrazovky. A to už se brzy dozvíme!

