Nejdůležitější momenty první série Kukaček: Nevěrný manžel, těhotenství i smrt syna

Seriál Kukačky přinesl nevídaný příběh. Dvě rodiny spojí osud nečekanou událostí. Jejich syny vymění v porodnici a oni to zjistí až po šesti letech. Příběhem se nese otázka, zda by dítě mělo zůstat s rodinou, ve které vyrůstalo, nebo jít ke své biologické. Ani pro rodiče to není jednoduchá otázka. Dítě, které vychovali, milují celým svým srdcem. Zároveň touží poznat syna, který je jejich a má jejich geny. Příběh se ještě více zkomplikuje, když vyjde najevo, že za výměnou stojí člen jedné z dotčených rodin, David. Právě ten je důležitou postavou také v životě Terezy, mámy jednoho z vyměněných kluků.

Marcelino těhotenství

Celou první sérií se nese příběh jedné z dcer Olgy, mladé Marcely, kterou hraje talentovaná herečka Denisa Barešová. Ta na začátku střídá kluky jako na běžícím pásu, nakonec ale otěhotní se ženatým sousedem. Jeho manželka nemůže mít děti, ačkoliv se o ně dlouho snaží. I proto je pro ni celá situace velmi bolestivá. Dlouho byla považována za viníka celé výměny. Doktor Tesař, otec Marcelina dítěte, ji přesvědčuje, aby šla na potrat. Ona se ale rozhodne být svobodnou matkou. Na konci první série se dá dohromady s Lubošem. Hynek, kterého hraje Štěpán Benoni, je ze hry. V prvním díle druhé série o Marcelu ale znovu bojují.

Martinova nevěra

Martin, partner Terezy Býčkové, si v první sérii najde milenku. Dokonce si s ní užívá v bytě své rodiny a rozhodne se, že s ní odjede pracovně do New Yorku, kde si najdou byt. Na to ale Tereza přijde. Ačkoliv by diváci v takovém případě možná očekávali scény, Tereza to zvládne s grácií a rozhodne se rodinu zachránit. Sama se pak několikrát políbí s Davidem Holcem, viníkem celé výměny. V tu dobu to ale ještě nikdo neví. Martin jejich polibek vidí a chvíli si myslí, že s ním Tereze bude opravdu lépe.

Udání Kateřiny a smrt otce

Holcovi a Býčkovi jsou už roky znepřátelení. Nakonec vyjde najevo, že je to kvůli doktorce Kateřině, která kdysi randila jak s Karlem Holcem, tak s Rudolfem Býčkem, Tereziným otcem. Kateřina chtěla emigrovat, Rudolfův otec ji ale udal. Bál se, že Rudolf uteče s ní, což měl Rudolf skutečně v plánu. Rodiče Kateřiny se pak dostali do vězení a jejich rodinu to zcela zničilo. Nakonec i Rudolf svému otci odpustí.

Žaloba Kláry a Lubora Kadlecových

Do všeho se po celou dobu neúměrně motají Klára a Lubor, Martinovi rodiče. Dokonce podají žalobu, kterou Tereza a Olga vůbec podat nechtěly. Martin se jim neumí postavit a Tereza mu to vyčítá.

Smrt Káji Holce

Důvodem pro výměnu kluků byla smrt Káji Holce. Ten zemřel v šesti letech a David se bál, že i Tomáš (potažmo Jakub) bude postižený. Chtěl zachránit bratra před takovým životem, nevěděl ale, že druhé dítě je Terezy Býčkové, jeho dlouholeté tajné lásky.

Jak David vyměnil děti

Když David děti vyměnil, stresem se pozvracel na záchodech. Chtěl se do sesterny vrátit a svůj čin napravit, už to ale nestihl. Olga mu při přiznání vrazila facku, řekla ale, že to bylo za Marcelu. David totiž přihlížel tomu, jak všichni viní její dceru, a nic neřekl. Později mu odpustila.

Naplnění Terezina snu

Jakub nechodil kvůli autismu do školky. Tereza byla domluvená s Martinem, že až půjde do školy, může jít znovu do práce. Je učitelka. Martinův záměr odjet do New Yorku jí v tom však bránil. Nakonec nastoupí do místní školy v prvním díle druhé série.

Na další díl se mohou diváci těšit 27. 1. 2023 na kanálu České televize.

