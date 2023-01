Těchto 7 činností vás může připravit o zrak

Podle průzkumu Státního zdravotního ústavu kouří denně či příležitostně 24,9 procenta Čechů starších 15 let. Podle projektu Česko v datech je Česká republika ve spotřebě cigaret sedmá na světě. „Dle odhadů téměř pětina úmrtí Čechů souvisí s kouřením. Méně známý je však negativní dopad kouření na zrak. Kouření urychluje proces aterosklerózy – kornatění tepen. To může vést také ke zhoršení výživy sítnice. Kouření představuje rizikový faktor vzniku věkem podmíněné makulární degenerace nebo šedého zákalu. Má vliv mimo jiné na vznik syndromu suchého oka. Nepříznivě zvyšuje hodnotu nitroočního tlaku, což může být příčinou vzniku zeleného zákalu. Dlouhodobé kouření může zhoršit kvalitu vidění,” popsal MUDr. Pavel Stodůlka.

Nevyvážená strava

Podle lékaře je známé, že nezdravé jídlo není pro lidské tělo prospěšné, negativně ovlivnit ale může i zrak. „Nevyvážená strava obsahující nadmíru tuků a cukrů je spojena s vyšším výskytem nemocí, jako jsou vysoký krevní tlak nebo cukrovka. U těchto onemocnění dochází k poškození sítnicových cév s následným zhoršením zrakové ostrosti. Nedostatek vitamínu A ve stravě může vést k pocitu suchých očí a horšímu vidění za šera. Nedostatek vitamínů skupiny B ohrožuje zdraví zrakového nervu. Rizikovým faktorem vzniku věkem podmíněné makulární degenerace je nezdravá strava s vysokým obsahem tuků obsahujících nasycené mastné kyseliny a s nízkým obsahem omega-3 nenasycených mastných kyselin,” popsal Pavel Stodůlka.

Práce na počítači

Češi rádi používají elektronické přístroje. „Syndrom suchého oka se stal civilizačním onemocněním současnosti. Čím dál častěji se objevuje u mladších pacientů. Na vznik suchého oka má vliv zejména pobyt v klimatizovaných prostorách a práce s počítačem, mobilním telefonem nebo tabletem, kdy člověk intuitivně méně mrká. Oči pak rychleji osychají. Pacienti pociťují řezání či pálení očí, vidění se může chvílemi rozmazávat. Důležité při práci na počítači jsou pravidelné pauzy a procvičování očí pohledem do stran po dobu dvou minut. Je dobré je průběžně lehce promasírovat. Oku prospívají krouživé pohyby, pohledy různými směry, nahoru, dolů a do různých stran. Toto cvičení se nazývá oční jóga a existují různé video návody, jak ho správně provádět. Zlepší se tak metabolismus oka i látková výměna,” doporučil Pavel Stodůlka.

Mnutí očí

Takřka automaticky a nevědomky si lidé několikrát za den promnou oči. „Nejčastěji po probuzení, při práci na počítači nebo po koupeli. Silné mnutí očí jim může uškodit. Časté mnutí mechanicky dráždí rohovku a může vést k její deformaci nebo v případě opakovaného, dlouhodobého tření k jejímu ztenčení. Opakované mnutí očí může způsobit dokonce trvalou deformaci rohovky se zhoršeným viděním,“ uvedl Pavel Stodůlka.

Stará řasenka

Nepříjemné problémy si mohou přivodit také ženy, které nevěnují pozornost datu spotřeby svých líčidel. „Pokud kosmetika nejeví žádné výrazné známky poškození, používají ji ženy dál bez ohledu na datum spotřeby. Je však potřeba si uvědomit, že v prošlé kosmetice může docházet k přemnožení bakterií, které představují riziko vzniku zánětu,“ upozornil Pavel Stodůlka.

Nekvalitní spánek

Oči se nepřestávají pohybovat ani během spánku. „Kvalitní spánek je ale pro zdraví oka velmi důležitý. Ložnice by měla být dobře zatemněná, televizi nebo počítač je lepší vypnout alespoň hodinu před usnutím, stejně tak je dobré odložit hodinu před spaním mobilní telefon. Modré světlo, které vyzařuje většina elektroniky i některé LED žárovky, negativně ovlivňuje kvalitu spánku. Potlačuje tvorbu hormonu melatoninu, který se tvoří jen za tmy a který reguluje usínání a jednotlivé fáze spánku. Během spánku tělo, a tedy i oči regenerují, proto nekvalitní nebo nedostatečný spánek může způsobit například únavu očí, jejich suchost, otoky víček a jiné potíže. Většina chytrých mobilních telefonů už sice má funkci žlutého světla, která displej se stmíváním automaticky přepne, i tak by lidé měli oči od koukání do mobilu před spaním nechat odpočinout,“ doporučil Pavel Stodůlka.

Stres

Stresové situace negativně dopadají nejen na psychický stav. Mohou vyvolat i řadu onemocnění, ty zrakové nevyjímaje. „Vlivem stresu se častěji vyskytuje syndrom suchého oka, obtěžující tiky a záškuby v oblasti očních víček. Stres může zvýšit hodnotu nitroočního tlaku a spolu s dalšími rizikovými faktory vést ke vzniku zeleného zákalu. Stres bývá spouštěcím faktorem oční migrény. Ta se nejčastěji projevuje krátkými záchvaty snížené zrakové ostrosti. Postižený při ní vnímá blikající světla či záblesky, třpytivé útvary či mžitky. Typicky pak oční migrénu doprovází bolest hlavy,“ dodal Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

