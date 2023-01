Táta z Kukaček pověsil herectví na hřebík: Důvod vás překvapí

Rodák z Brandýsa nad Labem má k Českým Budějovicím vřelý vztah. Právě tam totiž začínal po škole. Vystudoval Státní hereckou konzervatoř v Praze, obor herectví. Filmové role dostával dřív než divadelní. Na sociálních sítích se objevovaly názory, že jako vyšetřovatel v seriálu České televize Místo zločinu České Budějovice jim Novotný zkrátka nesedí. Ještě teď si ho totiž spojují s vtipným Okresním přeborem. Ve seriálu Špunti na vodě ztvárnil postavu Davida Veselého, kterého ve filmu hraje Hynek Čermák.

Karel Holec z Kukaček

V Kukačkách ztvárnil Karla Holce, který žije na vesnici s Olgou. Miluje motokros a vychovává Tomáše. Smrt malého syna Káji oplakává dodnes. Těžko se tak smiřoval, když do rodiny přišlo další miminko. Jeho postava představuje typického chlapa z vesnice. Odpoledne si rád dá pivo, králíka umí stáhnout bez mrknutí oka a nejraději brázdí místní ulice na motorce bez helmy. Ve skutečnosti je David Novotný o něco umírněnější. „Myslím, že jsem obecně chytřejší než všechny moje postavy," míní.

Nedávno ale nemile překvapil své fanoušky, když se nechal slyšet, že si dává roční pauzu od herectví. Prý ho teď bylo všude až dost. „On po tom covidu člověk trochu zmatkoval kolem práce, aby zabezpečil rodinu. Točil jsem Špunty na cestě, Místo zločinu a Kukačky. Všechno jsem to stihnul, ale na konci roku jsem byl hotový. Řekl jsem si, že musím brzdit. A to, že se to nasadilo obojí za sebou, pro mě není dobré," nechal se slyšet.

Zajímavosti o Davidu Novotném:

Od narození své dcery Emy nepije alkohol.

Tři sezóny hrál fotbal za klub Sparta Praha, kterému už roky fandí.

Mezi jeho nejvýraznější filmové postavy patří pilot Bedřich Mrtvý z filmu Jana Svěráka Tmavomodrý svět.

Pochází z rodiny tělocvikářů.

První filmovou příležitost mu poskytl Ota Koval v psychologickém snímku Hry pro mírně pokročilé.

Zdroj: ČSFD.cz, Česká televize, filmovyprehled.cz, wikipedia.org

KAM DÁL: Kleopatra: Milenka mocných mužů, plod lásky sestry a bratra, zrádkyně i feministka. Jak ve skutečnosti zemřela?