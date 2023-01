Začalo období Vodnáře: Co přinese? Těšte se na peníze, lásku i nové nápady

Vodnáře zkrátka nepřehlédnete. Rádi plavou proti proudu a snaží se dělat věci jinak. Lépe. Nikdy se nesmíří s tím, že by měli žít jako ostatní. Pokud si druzí až příliš stěžují na život, Vodnář se uvnitř směje. Vždy věří, že to dobře dopadne. A to dokonce v těch chvílích, kdy to ostatní už vzdávají.

Doma brzy zjistíte, co vám chybí

Zkusili jste někdy Vodnářovi sebrat svobodu? Zeptejte se člověka, který to zkusil. Zrozenci v tomto znamení potřebují dělat věci po svém. To se bude prolínat celým vodnářským obdobím. Touha vystoupit z davu. Udělat něco jinak. Započnout novou éru. Rozhlédnout se po okolí a spatřit možnosti.

I v partnerských vztazích by se mělo brzy vyjasnit. Dlouho se zdálo, že není cesty zpět. Vše je ztraceno a budete muset začínat znovu. Vodnář tyto domněnky rozcupuje na tisíc kousků. Ukáže vám, že možná až příliš dáváte na ostatní. Málo posloucháte svůj vnitřní hlas. Ignorujete svoje tělo.

Ledviny ukrývají esenci života, říká čínské učení

S tím souvisí i možné zdravotní komplikace. Ty nebudou nijak vážné, ale upozorní na mnohem hlubší problém. Zaměřte se v tomto období na ledviny. Ty jsou podle čínské medicíny domovem pro esenci života, která vyživuje celé tělo. Pokud budete řešit cokoliv s nimi spojeného, mimo zdravotní pohled zkuste i ten zvenčí. Co krmí vaši duši? Jakým způsobem pečujete o své tělo? Máte dostatek spánku? A v neposlední řadě… Děláte dost toho, co rezonuje s každým kouskem vaší bytosti?

Podnikání se bude v tomto období nebývale dařit. Pokud chystáte velký projekt, potkáte mnoho těch, kteří vám budou v této věci opravdu nápomocni. A dokonce získáte odborníky za skvělou cenu! Naučíte se mnoho nového a možná se vrhnete do vzdělání. Vodnář miluje nové informace, je na nich v podstatě závislý. Čte mnoho knih a učí se.

Úspěch je na dosah

Může se zdát ale trochu nestálý. Lidé v tomto znamení chtějí být jeden den astronautem… A druhý klidně cukrářem. Obvykle dělají více věcí najednou. Neúspěch se jim ale vyhýbá. Můžete tak očekávat, že na co sáhnete, to se zkrátka podaří. Bude to mimořádně úspěšné období, které nastaví novému roku tempo. Vystřídá ho období Ryb, které přinesou emoce, vášeň i schopnost správně zvolit.

