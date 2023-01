Znamení zvěrokruhu, která vás v partnerském vztahu s jistotou doženou na terapii

Láska je někdy slepá. Milovanému člověku odpustíte i to, nad čím byste u druhých kroutili hlavou. Zkoušíte to stále znovu a sami sebe se ptáte, jak vlastně neshody urovnat. Chcete vědět, se kterým znamením to bude ještě těžší než obvykle? Ale nezapomeňte na jednu důležitou věc – těžké nikdy neznamená nemožné!

Štír (24. 10. – 22. 11.)

U Štíra jen těžko poznáte, co si doopravdy myslí. Navenek se vždy tváří jako pan Drsňák, kterému nemůže nic ublížit. Veškeré rozhovory jsou běh na dlouho trať. Málokdy dostanete ze Štíra, co ho doopravdy trápí nebo co si myslí. Štíři umí být zlomyslní a mnohdy také lehkomyslní. Jsou vášniví a hádky řeší velmi emotivně. Své touze podřizují celý život a často sklouzávají k nevěře. Mnohdy si myslí, že tráva je u sousedů zelenější.

Na druhou stranu umí svou vášeň využít i prospěšně. Člověka, kterého si pustí k tělu, milují mnohdy více než sebe. Umí za něj dýchat, v nitru touží po stabilitě a neměnnosti. Jsou vytrvalí a v pracovním životě bývají velmi úspěšní. Problémy mají s důvěrou a předpojatostí. Také žárlivosti by mohli učit ostatní!

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Ačkoliv je Střelec v nitru vizionář a rodinný typ, má sklony až k přílišné sebejistotě. Vysvětlit mu, že udělal chybu, bývá takřka nemožné. Střelci vynikají nadšením a optimismem. Navíc, pokud na tom zapracují, dokážou výborně rozvinout svou intuici. Neplechu v partnerských vztazích páchá jejich potřeba nezávislosti. Pokud je partner dusí, utíkají jinam. Touží po pozornosti a uznání. Mají problém s autoritami a sklon ke splínu.

Jejich dobrodružná povaha je často překážkou pro pevný partnerský vztah. Střelec bývá lehkomyslný a ve strachu z vlastního selhání tropí občas hlouposti. V hádkách je neumírněný a občas vyřkne věci, které dokážou druhému skutečně ublížit. Chybí mu totiž takt, což se prolíná celým jeho životem. Občas také slíbí, co nesplní.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři jsou velmi silné osobnosti, které však mají často sklon dusit ostatní. Jsou vizionářští a touží po úspěchu. Peníze jsou pro ně velmi silným motivátorem. Nemají však touhu hromadit věci. Právě naopak. Touží po zážitcích, cestování a domově. Citlivější osobnosti se při soužití s Vodnáři cítí být pod tlakem. Vodnáři jsou svobodní a trochu zvláštní. Pro svou rodinu jsou ale spolehlivou oporou. Jejich pozitivním rysem je altruismus.

V hádkách často křičí a mají sklon k výčitkám. Jsou nepřizpůsobiví a vše chtějí dělat podle sebe. Mají velké sny, které jsou pro ně často důležitější než lidé. Leckdy to také přehánějí se svou snahou zachránit svět. Jsou nedůvěřiví, žárliví a majetničtí.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Ryby jsou jedna velká hádanka. Mají sklony k chmurám a občas nerozumí ani sami sobě. Lidé narození v tomto znamení jsou ale velmi přátelští a jejich okolí je má rádo. To je pro Ryby důležité, protože mají potřebu být oblíbení. Jen jejich partner to s nimi mívá o něco těžší. Mnohdy se chovají jako oběti svého vlastního života a mučedníci. Hledají cestu, jak potěšit své blízké, a zapomínají na sebe. To z nich ale dělá nespokojené partnery, kteří mají sklon k žárlivosti.

Často jim totiž chybí sebevědomí a berličkou pro únik z reality se pro ně může stát alkohol. Pro svou rodinu nasazují všechny své síly. V životě však bývají často nespokojení. V čem ale vynikají, je soucit, obětavost, citlivost a přizpůsobivost.

