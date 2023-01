Kampaň potřebuje náboj, řekl Prchal a Babiš to vzal doslova. Máme tajný rozhovor!

(SATIRA) Kandidát na prezidenta Andrej Babiš je v koncích. S Karlem Havlíčkem, se kterým ho spojuje mimo jiné i bdění místo spánku, už několik dní kempují na expremiérově zahradě v Průhonicích. Vymýšlejí, co dál. Podle rádia Jerevan si na pomoc přizvali jeden z nejlepších marketingových mozků v zemi.

Babiš dostal ostrý náboj

Strůjce kultu vůdce Marek Prchal poslušně přispěchal. A i když musel spát u ohniště, protože ho Babiš s Havlíčkem nepustili k sobě do spacáku, přišel s geniální myšlenkou. Ta se ale jaksi zvrtla. Upozorňujeme, že přepis rozhovoru je v "syrové" podobě, redakce do něj nezasahovala.

Marek Prchal: Kluci, fakt je mi zima...

Karel Havlíček: Ty vole, mlč už! Spi, nebo přijde Monika a jsme v háji! Udržuj oheň a budeš v pohodě.

Marek Prchal: Když já...

Andrej Babiš: Chrrrr...chroooo. Škyt!

Karel Havlíček: Máro, jestli ho vzbudíš, fakt půjdeš k Moravcovi. Dá proti tobě Pekarovou a zkus jí celou hodinu koukat do očí. To nejde! Ty její rozepnuté knoflíčky u halenky...lidi si z tebe pak akorát dělají srandu, kam pořád čumíš.

Marek Prchal: Kájo, tak pojď chvíli za mnou. Upeču ti buřta a povím ti, jak z toho ven. Já tu opravdu, ale opravdu nechci být sám.

Karel Havlíček: Mluvíš nějak přitepleně. Ale fajn, tak chvíli počkej.

V diktafonu je slyšet pouze šustění, jak Karel Havlíček přikrývá Andreje Babiše. Něco nesrozumitelné šeptá, poté rozepíná zip u stanu a pravděpodobně usedá vedle Prchala. Jejich rozhovor následně pokračuje.

Jaká jsou fakta

Babiš na tiskové konferenci oznámil, že jeho manželce Monice anonym poslal dopis s ostrým nábojem a dopisem plným urážek. Policie potvrdila, že prošetřuje oznámení, které obdržela ve čtvrtek. Babiš však hovořil o tom, že náboj a dopis od ochranky dostal v sobotu ráno. Je opravdu možné, že by kdokoli z jeho týmu věděl od čtvrtka o nebezpečí a nechal lídra hnutí ANO i jeho paní cestovat po republice, setkávat se s lidmi, prodírat davy? Babiš už v minulosti tvrdil, že jeho rodina je v nebezpečí a z toho důvodu prý Moniku poslal na dovolenou do Dubaje. Ona však tenkrát o ničem nevěděla.

Karel Havlíček: Tak spusť...a hoď tam dřevo, je tu vážně klendra.

Marek Prchal: No, hele, musíme vzít zbraně, které zaberou. Vystřelit bombu. Ta kampaň prostě potřebuje náboj!

Andrej Babiš: Náboj, náboj...bum. Střelit, zbraň, bum. Náboj. Chrooo. Škyt, chroooo...

Karel Havlíček: Dobrý, spí...jasný, ty vole, to víme i bez tebe. Ale jak na to? Vždyť my tu mrzneme už tejden. A jediný, co nás napadlo, byl ten Stalinista Skála a Vrábel. Ani Okamura už s tím nechce nic mít.

Marek Prchal: Protože jste nenašli ten náboj, je to jen o tom!

Andrej Babiš: Náboj, náboj. Bác, pif, puf. Náboj bumbum...chrooooooo!

Karel Havlíček: To se nedá! On má hrozně lehký spaní. A Monika...

Andrej Babiš: Chrrrr, Monike, náboj. Bum, škyt, chroooooo!

Karel Havlíček: Konec. Jdu za ním, potřebuje pohladit, možná i zahřát. Má toho fakt hodně, Máro. Hele, tak zdar a náboj...prostě pošli, co máš.

Andrej Babiš: Náboj, bum. Pošle, náboj...chrooooo!

Poté je v diktafonu slyšet pouze chrápání a drkotání zubů (zřejmě Prchalových). Po 48 minutách záznam definitivně končí, více se na "pásku" nevešlo. Následující den Andrej Babiš svolal tiskovou konferenci a oznámil cosi o zaslaném náboji. Podle našich informací se bezprostředně poté odehrál telefonický hovor mezi Karlem Havlíčkem a Markem Prchalem. Byl opravdu ostrý, hodně ostrý.

