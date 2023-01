Bude líp za Babiše, nebo za Pavla? Ekonom má jasno!

Andrej Babiš by zřejmě navázal na tradici Miloše Zemana a udržoval intenzivní kontakty na místech, která jsou z pohledu české ekonomiky marginální. Ovšem dávají příležitost k mnoha spekulacím, zda jde o zájmy osobní nebo státní. Pro ČTK to řekl ekonom Vít Hradil. Dodal, že Petr Pavel by se zřejmě orientoval dominantně na euroatlantický prostor, slabší pozici by asi měl u Ruska a Číny.

Prezidentova role je přeceňována

Otázka ale je, co vlastně osoba prezidenta pro českou ekonomiku znamená. „Jeho role je spíš jinde,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro Čtidoma.cz hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group Vladimír Pikora.

Prezident republiky mimo jiné jmenuje a případně odvolává guvernéra, viceguvernéry a členy bankovní rady ČNB. Může ale z pohledu ekonomiky ovlivnit něco podstatného?

Vliv prezidenta na ekonomiku je přeceňovaný. Navíc ten nyní volený prezident bude mít ještě méně možností ovlivnit ekonomiku než jeho předchůdce. Důvodem je to, že Miloš Zeman v poslední době vyměnil šest členů bankovní rady. Ti mají tak dlouhý mandát, že je bude vyměňovat až ten prezident, kterého budeme volit v roce 2028. Prezident volený v roce 2023 vymění jen jednoho člena ze sedmi členů bankovní rady. Ten proto bude mít jen malou šanci cokoli změnit.

Podle vás je tedy zbytečné řešit prezidentův vliv na ekonomiku?

V podstatě ano. Je absurdní, že to média před volbami tak moc řeší. Nový prezident bude řešit především soudce a nikoli ekonomiku. To bude jeho doména. O tom by se mělo mluvit, ale to je mimo moji odbornost.

Vladimír Pikora

- hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group

- zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu

- přednáší na VŠE v Praze

- předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance

- je otcem sedmi dětí

Je ale třeba pro zahraniční investory zásadní, kdo sedí na Hradě? Oceňují například to, že je orientovaný na Západ, otevírá dveře českým firmám v zahraničí apod.?

Teoreticky by investory měl prezident zajímat, ale prakticky si na to nepamatuji. Možná to bylo dáno i tím, že poslední prezident nebyl moc cestovní. Myslím, že pokud nebude zvolen někdo naprosto extrémní, a takový nebyl ani jeden z kandidátů, tak orientace prezidenta nehraje roli. To, že se bude prezident snažit otevírat dveře, považuji za samozřejmé. To by snad dělali všichni kandidáti. V některých mimoevropských zemích je stále politické krytí pro investice nutné.

Když jsme u současné volby prezidenta, může být pro pana Pavla výhodou, že má za sebou vysokou funkci v NATO a jeho prestiž ve světě je tedy zřejmá?

Určitě to dobře zní, ale pochybuji, že podle toho bude někdo dělat business. Je možné, že díky tomu dokáže některé situace lépe řešit. Možná bude lépe vyjednávat. Já si ale myslím, že tyto věci buď v sobě člověk má, nebo nemá a předchozí prací to moc ovlivněno nebude.

Za koho tedy bude líp, za Babiše, nebo za Pavla? Jaké výhody či nevýhody u nich vidíte?

Ani jeden z pánů ve funkci prezidenta ještě nebyl. Pan Pavel nebyl ani ve vysoké politice. Myslím, že odhadování, jací by byli, je cucáním z prstu. Naprosto intuitivně jen čekám, že pan Babiš bude více probusinessový a pan Pavel spíš geopolitický. Uvidíme.

V jaké roli vy osobně byste viděl budoucího prezidenta ČR?

Volební kampaň je příliš rozjitřená. Příkopy se prohloubily. Já myslím, že nový prezident by měl tyto příkopy zakopat. Ale bojím se, že to bude složité. Mnoho voličů bere volby moc osobně a emocionálně. Bojím se, že ať vyhraje kdokoli, ti poražení budou mít pocit, že nového prezidenta neakceptují, a bude to vytvářet špatnou náladu ve společnosti. To ničemu nepomůže. To bude ekonomiku jen brzdit. Proto by měl nový prezident vystupovat více neutrálně, aby ho mohli akceptovat všichni.

