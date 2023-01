Váháte, koho volit? Informace a rozhovory s kandidáty na prezidenta a proč Babiš s Nerudovou odmítli odpovídat

Danuše Nerudová je manželkou vlivného právníka Roberta Nerudy. Ten spoluvlastní advokátní kancelář Havel & Partners, která vydělává i na státních zakázkách. Bez zajímavosti není ani to, že když byla Nerudová rektorkou na Mendelově univerzitě, zmíněná kancelář od univerzity získala pět zakázek. Konkrétně šlo o objednávky právního poradenství za období od února 2018 do ledna 2022. Jeví se to jako střet zájmů. Kandidátka na prezidentku bohužel toto i další věci odmítla našim čtenářům vysvětlit.

Andrej Babiš se obrnil mlčením

Postoj "mrtvý brouk" zaujal i Andrej Babiš. Nedokázal vysvětlit čerpání dotací na Čapí hnízdo, zřejmě nezákonně získané dotace pro holding Agrofert z fondů Evropské unie, ani svoji vědomou spolupráci s StB.

Čtenář si tak může sám udělat obrázek o tom, zda mají být prezidentem či prezidentkou lidé, kteří odmítají čelit vlastním "koslitvcům ve skříni".

Rozhovory s prezidentskými kandidáty

Ostatní uchazeči o Hrad neměli s rozhovory problém. Všechny je najdete zde.

Jaroslav Bašta

Karel Diviš

Pavel Fischer

Marek Hilšer

Petr Pavel

Josef Středula (z boje o Hrad odstoupil)

Tomáš Zima

