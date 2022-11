S Babišem může na Hrad usednout i Agrofert. V případě výhry už ve střetu zájmů nebude

Andrej Babiš totiž Agrofert nevybudoval, jak rád prohlašuje, ale pouze ovládl a převzal. Mezi lety 1999 až 2004 postupně skupoval akcie Agrofertu, který měl v té době hodnotu desítek miliard korun a patřil slovenskému chemickému gigantu Petrimex. Babiš miliardy neměl, přesto se nákupem balíků akcií postupně stal majitelem Agrofertu. Peníze na tuto transakci mu měli poskytnout jeho spolužáci ze Švýcarska, kde Babiš studoval.

Celý byznys mnohokrát zkoumali investigativní novináři a výsledek je jasný – Babiš koupil za pakatel obří kolos s mnohem vyšší hodnotou. Identitu kamarádů ze školy nikdy neodhalil, stejně tak odmítl říct, kolik za Agrofert vlastně utratil. Podivně se musel chovat i samotný Petrimex, který takové transakce umožnil a nechal si svůj holding převzít Babišem. Mlhu podezření a nejasností se nikdy nepodařilo rozptýlit, ale ani nenašel nikdo nic nelegálního.

Tak má Babiš firmu, no a co!

Všechny tyto věci jsou sice dodnes podezřelé, ale také notoricky známé. Babiš i přes všechny nejasnosti a problematickou minulost vyhrál několikeré volby a stal se premiérem. Agrofert zaparkoval do svěřeneckého fondu, čímž sice naplnil literu zákona, ale fakticky se nevyřešilo nic a svůj vliv na firmu si ponechal. Báchorky o tom, že ho Agrofert nezajímá a že ho nevlastní, nezbaštili ani jeho skalní voliči, jen nad tím prostě mávli rukou. Tak má firmu, no a co.

U Orbána Agrofert jen kvete

Jak to bylo dál, víme velmi dobře. Agrofert získával státní zakázky jak na běžícím pásu a dotace nerušeně proudily, vidle do toho hodila až Evropská unie se svými audity a obviněním ze střetu zájmů. Tehdy se celá vláda i státní správa pustila do boje za zájmy Agrofertu, podávaly se rozklady a žaloby a výsledkem bylo hrozící odejmutí stovek miliard korun. Kdyby poslední sněmovní volby dopadly jinak a Babiš by byl nadále premiérem, zřejmě by se rozkol s Evropskou unií ještě prohloubil a možná bychom byli dnes ve stejné situaci jako silně ostrakizované Maďarsko. Mimochodem Babišův příklon k Orbánovi má také Agrofertí stopu, protože v Maďarsku je největším hráčem na potravinářském trhu rovněž Agrofert. Náhoda? Nejspíš těžko.

Střet zájmů pro prezidenta neplatí

Co znamená fakt, že Babiš stále skrze svěřenecký fond vlastní Agrofert, pro prezidentské volby? Coby premiér s celým státním aparátem pod palcem skutečně mohl Babiš tlačit k Agrofertu státní zakázky nebo upravovat zákony tak, aby lépe vyhovovaly jeho byznysu. Coby prezident přímé páky mít nebude, přesto je ta situace v mnohém nebezpečná. Díky Agrofertu jsou jeho možnosti prezidentské kampaně neomezené. Stejně tak díky Agrofertu má k dispozici celou mediální divizi, která už mnohokrát prokázala, že je ochotná sloužit svému šéfovi, ať si klidně novinářská etika a čest bulí někde v koutě. V kampani je to zásadní výhoda, která mu může vyhrát volby.

V samotném výkonu funkce, pokud na něj dojde, bude Babiš beztrestný, přestanou ho tudíž trápit všechny současné soudní tahanice a policejní vyšetřování. Ale pozor, hlavně se na něj nebude vztahovat zákon o střetu zájmů, takže tentokrát na něj i Evropská unie bude krátká. Prezident není součást exekutivy, formálně nemá skoro na nic vliv, takže Agrofert bude nerušeně sosat miliardy a nikdo mu v tom nezabrání, a to nejméně pět let.

Nic nemám, nic nevlastním

Babiš se v rozhovoru pro server novinky hájí tím, že Agrofert prodat vlastně ani nemůže, protože je v majetku fondu a nemá tudíž na něj žádný vliv. Vliv má ale nepochybně jeho paní, která je společně s Babišovými právníky v radě protektorů, která na chod fondu dohlíží. Všechny kroky správců fondu musí protektoři schválit, správce mohou kdykoliv odvolat, což ale ostatně může podle statutu fondu i sám Babiš.

Všechno jsou to jen takové hrátky se slovy – nic nevlastním, zámek na Riviéře taky není můj, na správní radu nechodím, do médií nevolám, z valné hromady by mě nechali vyvést a nikdo mi nic neřekne. Takový obraz Babiš pečlivě buduje, ale v prezidentských debatách (kam zatím vytrvale odmítá chodit) by zřejmě s takovými odpověďmi neuspěl. Přesto se nyní bude snažit všechny přesvědčit, že je v podstatě nemajetný člověk, který se jen zas jednou nechal umluvit, aby vyhrál nějaké volby a řídil nějaký stát. Na Agrofert zapomeňte, ten je přece ve fondu.

Zdroj: hlidacipes.cz, novinky.cz

KAM DÁL: Revoluce nebude, Babišovo ANO ztrácí, Fiala posiluje.