Revoluce nebude, Fiala upevňuje pozice. Andrej Babiš a jeho ANO klesá, extrémistům zvoní hrana

Procento sem, procento tam, zdá se, že je to skoro jedno, ale přesto se dají vysledovat určité trendy, které jsou v politice patrné delší dobu. Tím hlavním, který vychází nade vší pochybnost a rozhodně není nějakou statistickou chybou, je stále velmi nízká podpora antisystémových a proruských stran. SPD je stále na svých 11 procentech, a tím vlastně veškerá reprezentace tohoto politického proudu končí. „Je to pořád ten samý příběh. Těch stran je mnoho, jsou roztříštěné, tudíž ve výsledku žádná nedosahuje ani pět procent,“ vysvětluje Charvát.

České republice revoluce nespokojených nehrozí

Vypadá to, že všechny ty demonstrace a velký neklid na sociálních sítích, kde to málem vypadalo, že davy budou šturmovat na Strakovu akademii, aby tam převzaly vládu násilím, byly tak trochu bouří ve sklenici vody. Ano, společnost je rozdělená, jsou zde velké a hluboké příkopy, ale to opravdu radikální a antisystémové hnutí nemá potřebnou sílu, byť se to snaží prezentovat jinak. Navíc je zde podle Charváta ještě jeden důležitý faktor – únava. „Čím dál víc si myslím, že jsou lidé prostě unavení. Ten neustálý boj proti vládě, vybičované emoce, pořád se to prezentuje jako zásadní střet, jenže už to trvá strašně dlouho a lidi už to prostě unavuje. Možná si prostě řeknou - kašlu na to, už mě to nebaví, nemám to zapotřebí.“

Navíc reálné výsledky všech demonstrací a aktivit proruského tábora jsou v podstatě nulové. Vláda dál vládne, zbraně a peníze proudí na Ukrajinu, kurz se nemění, všecko je při starém, sliby o rychlém převzetí moci se nenaplnily. Navíc vůdcové tohoto tábora se hádají mezi sebou, někteří jsou ve vězení, další mají oplétačky s policií a všichni bez výjimky jsou pro nějaké řízení státu naprosto nekompetentní. Jejich poslední šancí se zdá být 17. listopad a slibovaný útok přímo do budovy České televize, což ale zcela jistě nepovede k státnímu převratu, byť by si to jistě přáli.

Táhne Petr Fiala, ODS chytla druhý dech

Zatímco čísla ve spodních patrech vzbuzují zřejmě oprávněnou radost, pokles preferencí hnutí ANO není nijak zásadní. „Kantar, aspoň se to říká, je hodně vstřícný vůči vládním stranám, takže bych ty výsledky bral trochu s rezervou. Jestli má ANO v tomto průzkumu o tři procenta víc nebo míň než SPOLU, nehraje takovou roli,“ říká Charvát. Poukazuje ale na jinou věc, kterou v průzkumu vidí. „Vypadá to, že ODS a Piráti jdou nahoru. U ODS je to Petr Fiala, který to celé táhne, velmi dobře působí ve vztahu k Ukrajině, celkově díky němu ODS chytla druhý dech, zatímco TOP 09 a KDU-ČSL ztrácejí. Takže voliči zřejmě cítí, že ODS je v tuto chvíli tahoun SPOLU i celé vlády,“ říká Charvát.

Druhým překvapením jsou podle něj Piráti. „Těm se věštila zlá budoucnost poté, co ve volbách hodně ztratili, ale ukazuje se, že to ustáli, z dvojice Pir-STAN jsou teď oni ti silnější. STAN pochopitelně platí za všechny ty své průšvihy, co byly v nedávné době, tam je ten propad logický. U Pirátů dlouhodobě dělá dobrou práci Lipavský, to může být jeden z důvodů jejich preferencí,“ uzavírá Charvát.

Andrej Babiš a jeho hnutí ANO jako nejvyšší kůl v plotě

Je třeba si uvědomit, že vláda prakticky vždy po volbách začne ztrácet podporu, která postupně klesá. I z tohoto hlediska je výsledek vládní koalice výborný. Pro ANO jsou nyní prioritou prezidentské volby, ke kterým budou maximálně upírat svou energii. Mělo by je však znepokojovat, že se zatím stále opakuje situace z minulých voleb, kdy kromě SPD není v parlamentu žádná strana, se kterou by mohlo ANO jít do koalice. Skoro to vypadá, že se v ANO s touto situací smířili a stačí jim být jako kůl v plotě, hlavně že je nejvyšší.

