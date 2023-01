Lidé si pořád stěžují, ale v Česku se žije dobře, říká známý ekonom. Promluvil o zdražování a potěšil řidiče

Rok 2023 by měl být ve znamení klesající inflace, měli bychom se postupně zbavit hrozivé dvouciferné číslice. Přitom útéct není kam. „Ukazuje se, že problémy jsou téměř všude stejné, protože jsou globální. Všude je nyní vysoká inflace, všude mají problémy s předraženými byty atd.,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Vladimír Pikora.

Podle makroekonoma se situace v České republice sice ještě může zhrošit, ale nečeká nic dramatického. Přesto dvouprocentní inflace, kterou deklarovala Česká národní banka, zřejmě zůstane krásným, ale nesplněným snem.

Budou se letos v Česku zavírat obchody ve velkém, skončí hodně podnikatelů?

Podmínky v ekonomice se zhoršují. Ekonomika směřuje do recese. Maloobchodní tržby klesají jako za nejtvrdší korony. Poslední čísla mluví o reálném meziročním poklesu o 9,4 %. Jinými slovy, majitelé obchodů trpí a budou zvažovat, zda nezavřít. Předpokládám však, že v nejbližších měsících dramatické zavírání obchodů neuvidíme.

Přesto, že mluvíte o trápení?

Obchodníci budou čekat, zda to je jednorázový výkyv, nebo dlouhodobý trend. Ale samozřejmě pokud bude maloobchod trpět déle, budou muset začít obchody zavírat. To, jak dlouho bude maloobchod trpět, bude dáno zejména cenami energií. Pokud budou mít lidé zálohy na energie jak blázen, nebudou mít dost peněz na utrácení v obchodech.

Vladimír Pikora

- hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group

- zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu

- přednáší na VŠE v Praze

- předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance

- je otcem sedmi dětí

Zmínil jste slovo "recese". Tedy termín, který slýcháme prakticky neustále. Co to přesně je?

Recesi definujeme jako dva kvartály klesajícího hrubého domácího produktu po sobě. Ve třetím kvartále roku 2022 už ekonomika mezikvartálně klesala. To samé nejspíš probíhalo i ve čtvrtém kvartále. Domnívám se proto, že v recesi už jsme, jen čekáme na data, až se to potvrdí.

Máme se recese bát?

Recese je stav ekonomiky, kdy se ekonomice nedaří. Obvykle roste nezaměstnanost, klesají tržby a lidé méně utrácí. To vše už vidíme. Jinými slovy, recese se už bát nemusíme. Už v ní jsme. Situace se ještě může zhoršit, ale nečekám, že to bude dramatické. Recesí jsme si prošli již několik a vždy jsme to ustáli.

Hospodářská komora předpokládá stagnaci ekonomického vývoje. Může se částečně zastavit průmysl? Může to mít vliv na zvýšení nezaměstnanosti?

Nyní se zdá, že obavy, že plyn bude jen na příděl, byly zbytečné, proto se domnívám, že nedojde k zastavení průmyslu. Jen je možné, že některé výroby, jako třeba sklářství, přestane dávat u nás ekonomický smysl. Neuvidíme tedy zastavení průmyslu, ale jeho restrukturalizaci. Prostě některé segmenty ekonomiky u nás skončí a přestěhují se jinam. Určitě to bude mít vliv na nezaměstnanost. Lidé nebudou mít kam rychle odejít. Budou se muset rozhlédnout po trhu práce. Jenže když se dívám na trh práce, tak vidím, že je více volných míst než nezaměstnaných, takže časem místo najdou. I proto nečekám dramatický nárůst nezaměstnanosti.

Jak odhadujete vývoj cen pohonných hmot, bude se dít něco dramatického?

Ceny pohonných hmot v posledních měsících klesaly a nyní už pár týdnů víceméně stagnují. To je dáno tím, že koruna posílila, jenže velký prostor k posilování už nemá. Podobné to je s ropou. Ta se dostala k 80 dolarům za barel a je těžko představitelné, že bude ještě podstatně levnější. Proto se domnívám, že budeme rádi, když pohonné hmoty nezdraží. Na větší slevu bych si nevsadil.

Jsme podle vás zemí, kde se dobře žije?

Určitě. Hodně lidí mluví o tom, že by chtěli někam utéct. Jenže kam? Dnes to není jako v roce 1980, kdy si lidé vysnili USA nebo Austrálii a tam utíkali za svobodou. Ukazuje se, že nás nyní všude trápí stejné problémy, protože jsou globální. Všude je nyní vysoká inflace, všude mají problémy s předraženými byty, všude mají rychle rostoucí byrokracii spojenou s rychlým zadlužováním země. Všude řeší agendu Green Dealu. Opouštějí spalovací motory a chtějí vše ekologické, a tedy dražší. Všude pozoruji bobtnající stát, který nám salámovou metodou bere kousky svobody.

Přesto si stále stěžujeme...

Ano. Ale v mezinárodním porovnání máme funkční sociální stát, školství i zdravotnictví, a přitom ještě nemáme extrémní daně. Máme na ulicích v mezinárodním porovnání nezvykle bezpečno. Máme dobrou veřejnou dopravu. Tu nám mohou v mnoha bohatších zemích závidět. Máme rozumné počasí, kde netrpíme na hurikány, zemětřesení apod. Já jsem rád, že žiji tady.

