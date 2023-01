Do volby prezidenta zasáhne ďábel! Kartářka řekla, jak všechno dopadne, promluvila o ženské energii

Prezidentská volba je dramatická. Podle průzkumů mají největší šanci na postup do druhého kola Babiš, Nerudová a Pavel. Ale který z nich se nakonec bude radovat? Každá otázka má předem danou odpověď. To tvrdí kartářka s uměleckým jménem Natali B.

V případě letošní volby se zřejmě máme na co těšit. „Při výkladu mi karty dvakrát vypadly z ruky,“ říká paní Natali.

Co to znamená, když vám karty vypadly z rukou?

Kandidáti jsou silné osobnosti se silnými energiemi. Cítím, že nejen ti tři mají ve své blízkosti magii, tedy kamarády kartáře, čaroděje a další temné síly, s nimiž se snaží svůj osud spojit a ovlivnit. Ke dvěma kandidátům mě to vůbec nechtělo pustit, jakoby měli nějaký ochranný štít z magie.

Stane se něco zásadního v prvním kole prezidentské volby?

Přinese velké překvapení, radikální šok. Vidím kartu ďábla, která symbolizuje probíhající malou válku.

Co Andrej Babiš?

Babišovi ubývá energie, po víkendu ale bude mít radost, kterou ovšem nedá najevo. Má kartu splněného přání, osobního vítězství.

Stane se mezi prvním a druhým kolem něco převratného, zásadního?

Nemělo by se stát nic děsného ani nic, co by mělo významně ovlivnit dění v České republice. Tedy neklapne ani odvolání vlády. Ale válka, kterou jsem již zmínila, bude gradovat, jen už nebude tak lživá.

Když jsem se ptala na Andreje Babiše, tak co Petr Pavel?

Vidím na 98 procent úspěch vojáka. Ovšem nyní ho čekají nepříjemné pomluvy, bude muset čelit strašně silným zbraním.

A Danuše Nerudová?

Na Hradě vidím silnou ženskou energii s velkým vlivem. Ale nemusí jít přímo o prezidentku ani paní Nerudovou. Každopádně žena v boji o Hrad si bude muset vybojovat své jméno, nemá většinovou úctu.

Co vidíte u vítěze prezidentské volby?

Splněné přání, velké těžkosti, trnitou cestu a cíl, který ten člověk ještě nedávno vůbec neměl.

Jak bude budoucí prezident ovlivňovat dění v zemi?

Bude pracovat v zájmu České republiky, bude nás směrovat k pomoci Ukrajině. Se silnými domácími politiky bude vycházet a spolupracovat s nimi. Ale musí očekávat silný odpor lidí, kteří jsou manipulováni vlivnými východními silami. Naopak v zahraničí nebude mít nijak významný vliv a nebude se tolik orientovat na zahraniční politiku.

Rozhovory s prezidentskými kandidáty a další články na téma "prezidentská volba" najdete zde.

KAM DÁL: Ivana Zemanová odchází a další se připravují: Paní Monika není k nalezení a první kočka balí pelech. Zůstane gentleman u práva?