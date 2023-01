Ivana Zemanová odchází a další se připravují: Paní Monika není k nalezení a první kočka balí pelech. Zůstane gentleman u práva?

I když je prezidentská volba teprve před námi, nemůžeme patrně předpokládat, že by se průzkumy mýlily natolik, aby zvítězil jiný než jeden ze tří kandidátů s největšími preferencemi. Chtěli bychom raději ženu Danuši Nerudovou, generála Petra Pavla nebo "zkrátka" Andreje Babiše? Každý má svůj názor a můžeme jen věřit, že kromě názorů a emocí zvítězí hlavně rozum. Ať už se ale rozhodneme pro kteréhokoliv z kandidátů, na Hrad pomyslně usedne i jejich partner či partnerka. Kdo nahradí současnou první dámu Ivanu Zemanovou? A jaký odkaz tady zbyde po dosluhující ženě, která mohla být v minulých deseti letech nejvlivnější v republice?

Nebýt lechtivých fotek, mohli jsme mít první dceru

Miloš Zeman usedal do prezidentského křesla před deseti lety a už v té době bylo zřejmé, že z toho jeho žena nemá velkou radost - alespoň pokud by se měly povinnosti týkat i jí samotné. Krátkou dobu se také uvažovalo o tom, že by její společenskou úlohu mohla plnit prezidentova dcera Kateřina (snad tak trochu po vzoru Alice Masarykové). Jenomže pak se na veřejnost dostaly fotografie, které měly raději pro blaho národa zůstat v soukromém archivu a mladá dívka usoudila, že soukromý život běžné studentky bude přece jen lepší. Zůstala tedy Ivana Zemanová, poměrně tajemná první dáma, mnohdy ne nepodobná paní Colombové. Co dělala Ivana Zemanová posledních deset let?

Tajemná paní Zemanová

Na veřejnosti a po prezidentově boku se Ivana Zemanová objevovala jen ve skutečně nejnutnějších případech a aktivity první dámy se jí týkaly oproti jejím předchůdkyním jen okrajově. Jednou z mála výjimek je činnost Nadačního fondu Ivany Zemanové na pomoc ohroženým dětem, seniorům či lidem v nouzi, založená nedlouho po prvním zvolení jejího muže do funkce hlavy státu. Ale další aktivity - například v době covidové krize, přílivu uprchlíků z Ukrajiny? Nula a nic, alespoň tedy z té viditelné stránky. Leda by konala tajně, v přestrojení… Kdo tedy bude na její činnost či spíš nečinnost navazovat?

Kde je schovaná Monika Babišová?

Jednou z žen, které mají nyní nakročeno k titulu první dámy republiky, je Monika Babišová. Není to osoba neznámá, svého muže Andreje doprovází na některé zahraniční cesty, na společenské akce nebo k soudu. Její nespornou výhodou oproti jejím “soupeřům” je fakt, že se jako manželka politika měla možnost uvést již dřív a po volbách by mohla jen navázat na to, co dělala jako žena premiéra a také jednoho z nejbohatších Čechů. Pokud by se tedy vynořila z podpalubí dění ve státě, kde stejně jako její manžel čeká, jak to všechno dopadne.

Co o Monice Babišové víme? Vystudovala střední ekonomickou školu, obor organizace administrativy, která jí umožnila požádat o práci sekretářky v Lovochemii. Pracovala mimo jiné i pro Andreje Babiše, který se po mnoha dalších letech společného života stal jejím druhým manželem.

Robert Neruda chce být táta, právničit a dělat charitu

Tentokrát máme prvně od roku 1780 nejblíže k situaci, kdy by mohla v naší zemí “vládnout” žena a po jejím boku by tak stanul první muž. Pokud by ve volbě zvítězila Danuše Nerudová, mohli bychom na společenských akcích vídat také Roberta Nerudu, právníka narozeného v Brně, jehož znají hlavně ti, kteří se pohybují právě v právnické oblasti - a pak samozřejmě ti, kteří se zajímají o předvolební kauzy. V roli manžela prezidentky by podle svých slov chtěl být aktivní hlavně v charitě a také zůstat tátou dvou synů. Bylo by to možné a nevznikaly by manželské problémy? Robert Neruda logicky možné problémy nepřipouští, alespoň ne na kameru v diskusi, která proběhla na DVTV. Své právnické praxe, která je ostatně důvodem k pochybnostem ohledně případných střetů zájmů, by se raději nevzdával. Jde o to, jestli by v takovém případě opravdu zvládl oddělit soukromý život manžela prezidentky a práci právníka…

Eva Pavlová nechce manželovi kecat do prezidentování

Budeme mít první dámou podplukovnici v záloze? Eva Pavlová se stejně jako její manžel dlouhá léta pohybovala mezi vojáky. To se odráží i v jejím elegantně umírněném oblékání. Sama o sobě říká, že by se v případě zvolení svého muže cítila spíše manželkou prezidenta než první dámou. V pořadu DVTV prozradila, že pokud by její manžel pomyslně dobyl Hrad, přišla by s ním a jeho ženou do nového sídla také “první kočka”, kterou by paní Eva rozhodně nehodlala opustit. Je podruhé vdaná a po určitou dobu se jako rozvedená stala samoživitelkou. I proto by se v pozici první dámy (či manželky) chtěla věnovat právě rodičům, kteří se starají o děti sami. „Neumím si představit, že bych manželovi kecala do práce,“ odpověděla na dotaz, jestli by se snažila svému muži - prezidentu republiky - v jeho práci radit. Připustila ale také, že ve chvíli, kdy se dozvěděla o manželově rozhodnutí kandidovat na prezidenta, utrousila opravdu nepěkné slovo...

Kdo přijde s prezidentem nebo prezidentkou na Hrad? A nebude to nakonec někdo docela jiný? Pokud by byl zvolen třeba Karel Diviš, což je sice podle průzkumů prakticky nemožné, ale zázraky se dějí, musel by se nejprve oženit, abychom měli první dámu. Je ale víc než pravděpodobné, že se nám takové problémy vyhnou.

