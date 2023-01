Politika přitahuje klinické psychopaty, říká expert na komunikaci Petr Vojnar

Prezident vzejde z osmičky oficiálních kandidátů. Podle průzkumů jsou největšími favority Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel. O svou šanci se ale chtějí poprat i Pavel Fischer, Marek Hilšer, Jaroslav Bašta, Karel Diviš a Tomáš Zima. Kandidát Josef Středula se včera kandidatury vzdal. Expert na komunikační dovednosti Petr Vojnar je hodnotí podle jasně daných kritérií ve smyslu "padni komu padni" a bez osobních preferencí.

V uplynulých dnech nám do redakce přišla celá řada dotazů, proč si Vojnar myslí to či ono a jak na to přišel, když je přeci zjevné něco úplně jiného. Nejhlasitější byli příznivci Jaroslava Bašty. Nešlo jim na rozum, proč, když poslanec SPD vyhrál hlasování diváků první superdebaty na Primě, má od odborníka na komunikaci nejhorší známku, tedy pětku. I na to jsme se zeptali Petra Vojnara.

Proč má tedy pan Bašta pětku, když byl podle diváků "nejlepší"?

Ano, pan Bašta dostal v této debatě nejvíce hlasů od diváků. Otázka je, proč tomu tak bylo. Nicméně, pokud by čtenáři četli článek celý, tak by se hned v úvodu dozvěděli, co a podle jakých kritérií je hodnoceno. Není to ani obsah, ani mobilizace stranických voličů, ale působení v té dané debatě a navíc ještě ve srovnání s kandidáty ostatními.

Petr Vojnar

- expert na komunikační dovednosti, mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor

- založil

- zkušenosti a vědomosti postupně získával během své pětadvacetileté praxe - expert na komunikační dovednosti, mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor- založil akademii SEBA (akademie sebevědomého řečníka)- zkušenosti a vědomosti postupně získával během své pětadvacetileté praxe

Podle čeho hodnotíte kandidáty, kritéria a pojmy jste si vymyslel?

Kritéria jsou postoj, gesta, mimika, oční kontakt, rétorika, vitalita, reakce, případně styling. To je soubor primárních atributů, který vyvolává v pozorovateli nějaký dojem. Když předvedené "kvality" odrazíme od nějakých dokonalých 100 % v každé jedné oblasti a srovnáme s ostatními, bylo to u kandidáta Bašty na 5. Pokud by byla ve školních známkách šestka, byl by pan Bašta dosáhl dokonce na ni. Tyto pojmy vymyšleny samozřejmě nejsou, pravda ale je, že vycházejí z mých aplikovaných školicích osnov, podle kterých trénuji své klienty v rámci mé Akademie sebevědomého řečníka SEBA.

Vy sám jste politicky aktivní, nadržujete některému z kandidátů? Naši čtenáři mají někdy pocit, že jejich oblíbence kritizujete neoprávněně...

Nejsem politicky aktivní, ani se o politiku jako takovou nezajímám nad rámec běžného standardu rozumného a uvědomělého občana České republiky. Ale rozumím, že pokud se čtenář neseznámí s rámcem hodnocení, není v té problematice aspoň trochu vzdělaný a ve vztahu ke svému favoritovi nepraktikuje kritické myšlení, může mu to tak připadat.

Kdo na vás z osmi kandidátů zatím působí nejlépe a proč? Jen připomeňme, že opravdu hodnotíme jeho či její chování a komunikaci, ne politické názory...

Když odhlédnu od nějakých svých vlastních komunikačních preferencí, musím objektivně konstatovat, že kromě pana Bašty (velmi špatné) a pánů Zimy a Babiše (částečně špatné) jsou všichni ostatní na velice vysoké úrovni. Každý z těch pěti "kvalitních" má sice drobné nedostatky, každý někde jinde, ale nejsou nijak dramatické ani difamující.

Jsou komunikační dovednosti něco, s čím se člověk narodí, nebo se dají naučit?

Stejně jako ke všemu v životě máme nějaké větší či menší vrozené dispozice a předpoklady, a tak i ke komunikačním dovednostem. Někdo se s darem řeči, dobrou rétorikou a krásným držením těla narodí, někdo ne. Všechno z těch základních komponentů správné komunikace se dá významně zlepšit, něco i dokonale naučit. Vše ale samozřejmě závisí na snaze, píli, přístupu a ambicích každého klienta. Jediné, co se asi úplně předat nedá, je charisma. To buď máte, nebo se mu dá jen lehce pomoct.

Jeden ze čtenářů si myslí, že jste "samozvaný kritik, který nic nedokázal". Co vás tedy opravňuje k tomu, že kandidáty hodnotíte?

To jsou takové ty anonymní výkřiky do tmy těch, kteří neznají ani mě, ani problematiku komunikačních dovedností jako takovou. Fakt je, že na specialistu nebo experta se nikde nevyučíte. Tím se můžete stát pouze studiem, dlouhodobou praxí, zkušenostmi a kvalitními výsledky své práce. Mýma rukama prošly tisíce klientů a desítky firem. Všichni si v této oblasti odnesli přesně to, pro co si přišli, a dokázali vše úspěšně zabudovat do svého života a využít ke své práci či osobnímu životu.

Pokud by se chtěl výše zmíněný čtenář o vašich schopnostech osobně přesvědčit, má šanci?

Ano. Takovému čtenáři bych doporučil, aby přišel na nějaký z mých workshopů, které pro veřejnost ojediněle pořádám, a přesvědčil se o mé oprávněnosti sám. Zrovna teď 9. a 13. února a 4. a 9. března v Praze čtyři takové budou. Vše může najít na stránkách mé akademie.

O politicích se často říká, že lžou. Dá se z jejich řeči těla poznat, kdy mluví pravdu, a kdy opravdu lžou?

Bohužel politika patří mezi těch pár "povolání", ke kterému lhaní neodmyslitelně patří a bez něj v tomto oboru nemáte šanci uspět. Říká se tomu však vzletně taktika, diplomacie či právě politika. Jsou lži a lži. Některé jsou ku prospěchu celku a věci, některé jen k osobnímu prospěchu toho kterého lháře. A tím, že v politice je lhaní naprosto standardní, běžnou a funkční záležitostí, logicky tak do svých řad přitahuje lidi, kteří jsou schopni bez uzardění lhát, a nebo přímo klinické psychopaty. Poznat se to dá o něco hůř, protože když lžete v prostředí, ve kterém je to běžná norma a nehrozí vám za to v drtivé většině žádný postih, máte i méně fyzických projevů. Já poznám asi o něco víc než běžný člověk, ale politici jsou oříšek i pro mě. A věřte mi, že vím, o čem mluvím. Mezi mé klienty politici samozřejmě patří také, mám s tím velmi blízkou osobní zkušenost.

Rozhovory s prezidentskými kandidáty a další články na téma "prezidentská volba" najdete zde.

KAM DÁL: Bojíme se Babiše, proto jsme rezignovali na pravdu.