Prezidentští kandidáti jako ve škole: Expert udělil za debatu jedničku, ale i pětky. Kdo propadl?

První kolo prezidentské volby se koná 13. a 14. ledna. Debata na Primě byla první z celkových tří. „Prezidentští kandidáti vypadali připraveně, upraveně, důstojně,“ zhodnotil celkový dojem expert na komunikační dovednosti, moderátor a zakladatel Akademie sebevědomého řečníka Petr Vojnar. Pro Čtidoma.cz rozebral jednotlivé kandidáty. Každému z nich přidělil známku jako ve škole (1 nejlepší, 5 nejhorší). Jednotlivé kandidáty řadíme podle abecedy.

Kdo se (ne)chová a (ne)vystupuje jako prezident?

Jaroslav Bašta: Bývalý velvyslanec na Ukrajině a v Rusku, původním povoláním archeolog. „Jsem jediný vlastenecký kandidát na tuto funkci, proto bych měl být prezidentem,“ řekl poslanec SPD našemu webu.

Co na to expert: Začal obviňováním vlády, což je něco, co působí na „obyčejné“ lidi. Pan Bašta rozděloval, jeho projev byl "nemocný". Evokoval Miloše Zemana, špatně artikuloval. Nepomohl mu ani viditelný třes. Používal typickou protivládní rétoriku. V debatě se snažil působit burcujícím a naštvaným dojmem – vypadalo to ale neupřímně, jako vykonstruovaná strategie. Dávám známku 5.

Karel Diviš: Podnikatel v informačních technologiích, který za sebou nemá politickou minulost, což vnímá jako svoji výhodu. „Jsem jediný ze všech devíti kandidátů, který nikdy nebyl v politice, tj. součástí žádné strany, ani v žádné politické funkci. Mám vizi, že naše země by si zasloužila nějakého mladšího prezidenta na vrcholu sil, který bude zcela normální a civilní,“ uvedl pro Čtidoma.cz.

Co na to expert: Předvedl překvapivě sebevědomý projev, dobře reagoval na otázky. Oblečen byl velmi dobře, reprezentativně. Používal vhodnou gestikulaci i rétoriku, působil klidně, vizuálně "dokonale". Dávám známku 2.

Pavel Fischer: Dlouholetý politik a diplomat, působil v týmu Václava Havla, byl velvyslancem ve Francii a v Monaku. Také řídil Ústav empirických výzkumů STEM. „Jako prezident mám co nabídnout. Mám letitou zkušenost z diplomacie a když jsem pracoval na Hradě, znal jsem ho jako svoje boty,“ sdělil našemu webu.

Co na to expert: Vymezil se proti rozhodnutí televize Prima rozdělit kandidáty, což působilo sebevědomě. Mluvil pevně, zněle, klidně, státnicky. Jako jediný ale v záběru četl z papíru, což mohlo působit, že měl podklady připravené od týmu a odpovědi nešly z jeho hlavy. Dávám známku 1-.

Marek Hilšer: Lékař, vysokoškolský pedagog a občasný aktivista, který kandidoval už před pěti lety. Nepostoupil do druhého kola, následně usedl v Senátu. „Byl bych nezávislý prezident. Od začátku kampaně říkám, že jsem nezávislý kandidát, za kterým nestojí žádné zájmové skupiny, klientelistické sítě, ani právní kanceláře,“ tvrdil pro náš web.

Co na to expert: Senátor vypadal unaveně, nevýrazně a neprůbojně. Ovšem využíval vhodnou gestikulaci i rétoriku. Měl klidný a státnický projev, byl dobře oblečen. Dávám známku 3.

Josef Středula: Odborový předák se v minulosti mohl spolehnout na podporu Miloše Zemana, ale třeba i Miroslava Kalouska. „Vím, jak vypadá normální život. Za lidi bojuji a nedělám žádné marketingové zkratky, nesnažím se jen vyvolat dojem, nesázím na to, že si lidé nepamatují, co jsem řekl minulý týden, minulý rok nebo minulý měsíc,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz, proč by měl být prezidentem právě on.

Co na to expert: Začal obviňováním vlády, evidentně tak chtěl působit spíše na "obyčejné a naštvané" voliče, snažil se rozdělovat. V úvodní řeči působil nervózně. Jako pan Bašta se snažil působit akčním, autoritativním a burcujícím dojmem. Chtěl vyvolat dojem, že stojí za "obyčejným člověkem". Překvapivě se v odpovědích zasekával a zakoktával. Dávám známku 4.

Tomáš Zima: Lékař se specializací biochemik. Mezi roky 2014-222 rektor Univerzity Karlovy, v letech 2005-2012 děkan 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Mohu přinést důraz na důležité myšlenky, vize směřování České republiky. Chtěl bych osobní souboj nahradit debatou o dalším směřováním země,“ potvrdil pro náš web.

Co na to expert: Odpovídal plynule, smysluplně, reagoval pohotově. Ale byl a je prostě nejméně výrazný. Nemá charisma, nezapamatovali jste si ho. Po skončení debaty jste nevěděli, co říkal. Dávám známku 5.

Rozhovory s prezidentskými kandidáty a další články na téma "prezidentská volba" najdete zde.

KAM DÁL: Babišova neznalost? Nic hrozného, pořad sestříhali tak, aby ho poškodili, říká prezident Pedagogické komory