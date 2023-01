Babiš je génius, Nerudová dramaticky chybuje. Expert hodnotí další kolo boje o Hrad

Andrej Babiš se bál přijít do druhé "prezidentské" debaty na Primě. Tak někteří komentátoři hodnotí další neúčast bývalého premiéra v předvolebních diskusích. Velmi se pletou. Tým lídra hnutí ANO připravil skvělou strategii, Babiš je génius.

Z průhonického panství mohl ve středu třeba i s vínem v ruce a paní Monikou na klíně sledovat, jak si Nerudová s Pavlem dávají "kapky" a jdou si vzájemně po krku. Část kampaně Andreje Babiše je v mnohých očích nedoceněna. Přitom je tak prostá – nechat dva spolufavority "vymlátit" se mezi sebou.

Petr Vojnar: „Oběma kandidátům bych jako expert vyčetl, že v případě, že odpovídali na výtky či útoky druhého, nenavázali s ním oční kontakt. Mluvili jen k moderátorce.“

Nerudová očima experta

Danuše Nerudová byla opět, se vší úctou, oblečená stylem "když jde teta na pohřeb". Pro mě z nepochopitelného důvodu. To, co ji zdobilo před debatami – ženskost, elegance, barvy, sexappeal – do těch nejdůležitějších debat totálně neguje kvůli naprosto nevhodné volboě outfitů.

Pokud má odpovědi připravené a jsou na standardní kandidátské otázky, působí klidně, má příjemně sympatickou mimiku a mluví rétoricky jasně a srozumitelně. V případě, že se dostává do nekomfortní zóny, používá tzv. "Špidlův úsměv". Tedy nepřirozeně široký a neupřímný úsměv a do té doby plynulá rétorika viditelně drhne.

Stejně jako v debatě v České televizi, pokud je nervózní, pletou se jí pojmy, částečně odpovídá naivně. Slovní útoky na Petra Pavla, které jsou evidentně připraveny týmem, jí naprosto nesedí a jsou málo uvěřitelné. Tuhle novou "roli" opět považuji za dramatickou chybu.

Gesta používá úsporná, srozumitelná, působí odpočatě.

Celkový dojem: z části nervózní, nezkušený. Dávám známku 2-

Ve své praxi se zabývá primárně školením a tréninkem rétoriky, sebeprezentace, přípravou na veřejná vystoupení nebo vystupování před kamerou. Přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou Petr Vojnar je specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor.Přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou Akademie SEBA – akademie sebevědomého řečníka. Mezi jeho klienty patří mj. firmy a společnosti, top manažeři, ředitelé firem, profesionálové z médií, politici či prezidentští kandidáti.

Generál Pavel s nadhledem a státnicky

Petr Pavel byl oblečen elegantně, úměrně dle důležitosti akce. Debatu odstartoval gestem gentlemana což, v době politické hrubosti a neurvalosti – reprezentované převážně dosluhující hlavou státu, považuji za velice dobrý tah. Mluví jasně, srozumitelně, držení těla má perfektní.

Stejně tak, pokud je konfrontován s nepříjemnými skutečnostmi ze své minulosti, opět a stále konstantně reaguje klidně, věcně, důstojně a vtipně. Na "útoky" reaguje s nadhledem. Gesta používá úsporná, srozumitelná, působí odpočatě.

V případě, že paní Nerudovou s něčím konfrontoval, opět tak činil důstojně a gentlemansky.

Celkový dojem: klidný, důstojný, státnický. Dávám známku 1

Rozhovory s prezidentskými kandidáty a další články na téma "prezidentská volba" najdete zde.

KAM DÁL: Ivana Zemanová odchází a další se připravují: Paní Monika není k nalezení a první kočka balí pelech. Zůstane gentleman u práva?