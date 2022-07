Pravice nástup po Babišovi krutě nezvládla. Vládo, zabal to! Zhasínat nemusíš, už ti nevěří ani skalní voliči

Radost z vyhraných voleb v říjnu 2021 šťastným odpůrcům Babišova stylu vládnutí pěkně zhořkla. Očekávaný návrat k původním tradičním politickým způsobům sice přišel, jenomže po čtyřleté populistické masírce už mu občané nerozumí. Nejsilnější vládní strana ODS to kvůli své striktně dodržované ideologii není schopna vidět. A vlastně ani slyšet, i když ji na to měsíce upozorňují politologové, novináři, političtí analytici či běžné výzkumy veřejného mínění.

Ten poslední má na svědomí CVVM a ukazuje v něm fakta, z nichž by měl Petr Fiala nejpozději okamžitě vyvodit důsledky. Jeho vláda se těší pouze 28% důvěře občanů, což jasně říká, že ztrácí podporu i u svých skalních pravicových příznivců. Poslanecká sněmovna se dostala na 68% nedůvěru voličů a překonala tak o 10 % Senát, který u lidí v nedůvěře dlouhodobě vedl.

Babiš věděl, jak lidi přilákat k politice

Výsledky průzkumu CVVM - Důvěra ústavním institucím (období květen - červenec 2022)

Prezident - důvěra 28 %, nedůvěra 69 %, neví 3 %

Vláda - důvěra 28 %, nedůvěra 68 %, neví 4 %

Poslanecká sněmovna - důvěra 26 %, nedůvěra 67 %, neví 7 %

Senát - důvěra 32 %, nedůvěra 58 %, neví 10 %

Odpovídalo 994 respondentů starších 15 let v osobním rozhovoru

Není sporu o tom, že Petr Fiala převzal zemi v těžké situaci. Všichni víme, že se zbláznil trh s energiemi, přišla válka na Ukrajině, Putin drží celou Evropu v klinči kvůli pohonným hmotám a plynu. Jenomže Češi nechtějí slyšet výmluvy, chtějí slyšet, co pro ně vláda udělá. A to je naučil v premiérské pozici Andrej Babiš.

Přišel covid, vláda se o občany postarala. A zpětně je úplně jedno, jestli to bylo v mnoha ohledech jen na oko, a miliardy mizely zcela jinde než v kapsách obyčejných občanů. Ministři stáli den co den, dokonce i několikrát za den, sešikováni před mikrofony a hlásili, na čem se usnesli, co měli k snídani, i co jim zas ta nezbedná opozice pokazila. Vítali čínské roušky na letištích, když bylo třeba, odehráli i divadelní představení na schodech ministerstva zdravotnictví. Tehdejší šéfka financí Schillerová se sice za státní peníze fotila s pávy, ale také skoro obden - na oko velmi nerada, ale nakonec ochotně - promíjela DPH na zdravotnický materiál nebo posílala milionky na jižní Moravu, když ji zdecimovalo tornádo. Občané tak měli pocit, že se o ně Babiš a jeho lidé zajímají. Měli pocit, že jsou součástí politiky. Cítili denní kontakt s lidmi z vlády, hltali vodopády slov dvojministra Havlíčka v televizi, i když jejich podstatě jen těžko rozuměli.

Češi zapomněli, že politika nejsou jen plané řeči

Vláda Petra Fialy nic z toho nedělá. Drží tradiční trend, kdy se na ministerstvech pracuje a nedokazuje se to tím, že se o tom mluví před kamerou. Promítá se to do procesu fungování státu, kam ovšem běžný občan nikdy nedohlédne. A ten je tím pádem zmatený, protože už dávno zapomněl, že takto to bývalo vždy běžné. Ani vláda Mirka Topolánka, Petra Nečase natož třeba za Paroubka či Zemana se žádné velké tiskovky nepořádaly. Jednou za čas vpustili novináře na brífink do Starkovky, tu dal někdo z ministrů velký rozhovor velkému médiu, vše důležité se pravidelně komunikovalo přes tiskové zprávy, které média přebírala. Žádný ministr nechodil obden do České televize, aby rozebíral každé usnesení nebo nařízení. To zavedl až Andrej Babiš a lidé si na to velmi rychle zvykli. Nyní proto mají oprávněný pocit, že je vláda do své práce nezapojuje. Je to správně? Je to špatně?

Správně je to v tom, že se do veřejného prostoru nedostávají polovičaté nápady, které se následně desetkrát upraví a pak třeba shodí ze stolu. A že jsme se jich za Babišova vládnutí naposlouchali nesčetně mnoho. Jenomže špatně je to v mnoha ohledech, a zdaleka to předčí komunikaci nesplnitelných slibů. Petr Fiala a jeho kolegové z vlády vůbec nepochopili, že změnit styl vládnutí není jen o tom, že zasednou křesla ve Strakovce, šlápnou Babišovi na kuří oka a mají hotovo.

Na vládnutí po populistovi nebyli vůbec připraveni a zcela podcenili vnímání politiky u běžných lidí. Protože i pravicoví voliči do sebe nasáli, chtě nechtě, Babišův styl a i oni trpí oprávněným pocitem, že vláda dělá málo.

Chudí občaně chudnou rychle ještě víc, střední třída si najednou musí pořádně utahovat opasky, aby si udržela aspoň podobně kvalitní životní úroveň jako před rokem. I majetek některých bohatých ztrácí na hodnotě. A i když je to možná aktuálně tolik nepálí, vládní myšlenky na jejich větší daňové zatížení se jim jistě nezamlouvají. A co na to vláda? Prostřednictvím premiéra Fialy profesorsky říká, že je třeba naučit se šetřit a držet solidaritu s Ukrajinci, které ničí Putinovy rakety. Nikdo neříká - pomůžeme vám, nikdo srozumitelně nevysvětluje, co vše se stát chystá udělat pro to, aby lidem bylo líp. Ani jedna z vládních stran nemá ve svých řadách člověka, kterému by se dalo naslouchat. Nevyniká jediná osoba, s jejímiž názory by se mohl obyčejný člověk ztotožnit a najít v jejím stylu komunikace útěchu a naději.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela má složitý rezort. Řeší energie, pohonné hmoty, stavbu jádra, shání plyn a cesty, jak Česko co nejdříve dostat v tomto ohledu z fatální závislosti na Rusku. Jeho práce se mu daří, ale stejně jako jeho kolegové neumí své úspěchy prodat. Připravil metodiku pro tzv. plnění státních zásobníků plynu. V rozhovoru pro pořad má složitý rezort. Řeší energie, pohonné hmoty, stavbu jádra, shání plyn a cesty, jak Česko co nejdříve dostat v tomto ohledu z fatální závislosti na Rusku.Připravil metodiku pro tzv. Úsporný tarif (systém slev pro odběratele energií) a podle odborníků je vypracovaná velmi kvalitně. Jenomže vznikala tak dlouho a provázelo ji tolik otazníků, že to opozice dokázala skvěle využít jako ukázku Síkelovy neschopnosti. Neprodal ani úspěch ohledně. V rozhovoru pro pořad ČT Události, komentáře uvedl, že jsou nyní naplněny z téměř 80 %. Jenomže když měl upřesnit informace o tom, jak a kdy přibyde dalších 20 %, nedokázal sdělit jasnou a stručnou odpověď.

Babiš mluví jasně. Sliby zní líp než realita

Češi slyší od vlády jen to, že něco musí, že je nečeká dobré období a je třeba se s tím smířit. Velmi snadno tyto nepěkné zprávy přehluší Babišovy řeči o tom, že jen s ním bude zas líp. Jak by to udělal, je jim víceméně fuk. Věří mu, protože mluví přímo k nim, jeho lidé hovoří jasně a srozumitelně. To nikdo z vládní koalice nedokáže a ani kdyby se k nim dnes přidala parta superhrdinů z Marvelovky, už ji to nespasí.

Česká pravice nepřekročila svůj stín, doteď nepochopila, v čem spočívá síla Andreje Babiše, a nejvíc zklamala ty, kteří jí věřili. Těm už je dnes totiž jasné, že se hnutí ANO dříve anebo o malinko později vrátí zpět do vlády. A pokud snad nějakým zázrakem nezíská ve volbách jasnou většinu, přizve si k vládnutí třeba Tomia Okamuru. Česko se tak opět vrátí k Babišovým pořádkům a jeho občany zas budou den za dnem obšťastňovat jeho mluvící hlavy nekončící komunikací o tom, co všechno pro ně dělají. A to je zřejmě to hlavní, co u nás lidé po politických představitelích chtějí.

