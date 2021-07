Opozice odvádí dobrou práci, přesto její preference padají. Proč její kroky voliče nelákají?

Ještě na jaře to vypadalo ve výzkumech předvolebních preferencí na jasný trend, který říkal, že Češi chtějí ráznou změnu ve vedení své země. Hnutí ANO významně ztrácelo nejen na dvojblok STAN a Pirátů, ale i na koalici SPOLU. Strany SPD, Trikolóra i nově se objevující Přísaha se držely daleko za lídry a sestupný trend nezměnila ani nová hesla u ČSSD, ani pokrokové tweety komunisty Jiřího Dolejše. Jenomže na jižní Moravu a do Stebna přišla živelná katastrofa a Andrej Babiš rázem posílil v preferencích, aniž by jeho vláda udělal cokoli významně viditelně dobrého.

Tornádo a opozice

Byl to Vít Rakušan (STAN), kdo sedl den po řádění tornáda na jižní Moravě do auta, nakoupil pomůcky a osobně pomáhal lidem v postižených obcích. Bez jediného selfie na sociálních sítích. Byl to Marián Jurečka (KDU-ČSL), kdo sedl do vlastního traktoru a vydal se pracovat do zdevastovaných lokací. Koalice SPOLU i dvojblok Piráti - STAN okamžitě ukončily předvolební agitaci, došlo na finanční dary. Efekt? Četné posměšky na socálních sítích, podezřívání ze zneužívání katastrofy k vlastnímu prospěchu.

Tornádo a vládní ANO

Hnutí ANO se zavázalo zaslat 5 milionů na pomoc, ministryně Alena Schillerová vyrazila okamžitě na místo a druhý den už jí asistoval při posezení na obrubníku ve zničené obci i premiér Andrej Babiš. Oba slíbili pomoc, dušovali se, že přijde rychle a bude pro všechny. A ačkoli proběhly veřejným éterem fotografické koláže, zesměšňující premiérovu osobní návštěvu v místech katastrofy, procenta v dalším předvolebním průzkumu letěla pro ANO nahoru. Jak je to možné?

Všichni jsme teď s obyvateli zasažených regionů jižní Moravy. Nejdůležitější je dostat lidi do bezpečí, všechno ostatní má řešení. Pomoc bude odpovídající a rychlá. Jedu na místo. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 24, 2021

Politoložka Vladimíra Dvořáková vidí situaci jasně: „Každá výjimečná událost může mít dopad na volby, zejména pokud je to blízko jejich termínu. Z logiky věci jsou politici na místě, přijímají opatření, dostávají se do popředí zájmu médií. Takže pokud neudělají zásadní chybu, jde to vždy ku prospěchu těch, co jsou u moci," a pro čtidoma.cz rozebrala také šance, jaké má v takové situaci opozice. „V tomto směru nemá opozice moc šancí. Zatímco přítomnost vládních politiků je na místě logická (a většinou ji samozřejmě umějí i vhodně využít – od stylu oblečení, emotivní vyjádření, povzbuzování lidí, rychlá rozhodnutí o okamžité pomoci, byť dlouhodobě to třeba pak není žádná velká sláva), přítomnost opozice naopak není "žádoucí".“

Bylo tedy chybou, že se například Jurečka s Rakušanem vydali pomáhat, protože jim to zavelelo svědomí a dovolil čas? Ti, kterým ten den podali pomocnou ruku, si to jistě nemyslí. Ale v obecném měřítku zřejmě jejich osobní angažovanost na nerozhodnuté voliče příliš nezafungovala. „Jezdit na místo neštěstí, když nemají pravomoci něco řešit, působí nevhodně. Mohou udělat něco přes charitu, iniciovat jednání parlamentních výborů apod., ale to není možné dělat bezprostředně, kdy je největší zájem médií i občanů upřen jinam,” dodává Vladimíra Dvořáková.

Opozice a boj za tornádem postižené Čechy

Skvěle zafungovala opozice i v momentě, kdy do veřejného éteru prosákla zpráva, že vláda hodlá v rámci podpůrného dotačního programu Živel odečítat z dvoumilionové dotace na poničená obydlí nejen finanční charitativní příspěvky od dárců, ale také plnění pojistného. V celém Česku se i přes tropické teploty zvedla okamžitá vlna nevole a dosáhla síly solidarity, v níž se na pomoc postiženým vybralo mezi občany přes 1 miliardu korun. Lidem se nelíbilo, že by měly jejich dary kompenzovat pomoc vlády AB postiženým oblastem. Hlasitě na rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj upozorňovali také členové opozičních stran. A žádali okamžité vysvětlení a nápravu.

Jan Farský (STAN) okomentoval rozhovor, který ministryně Klára Dostálová poskytla k tématu pro irozhlas.cz: „Tohle je fakt na hlavu. Od podpory státu postiženým vláda navrhla odečíst dary, které jim zaslali lidé. A těm, kteří byli pojištění, tak i pojistky. To je v podstatě znárodnění darů i pojistek. Po tlaku veřejnosti ustoupili a už nechtějí odečítat dary. Fajn. Na odečtení pojistek ještě trvají. Snad i u nich pochopí, že je blbost trestat ty, kteří si platili pojistku. Ty, kteří se účastnili solidárního systému pojištění, ty, kteří se pojistili před riziky. Že to fakt nedává smysl. Ty 2 miliony má dostat každý. A kdo je pojištěn, tak pojistku navrch. Ale odečíst od těch 2 milionů pojistku? Ne ne ne. Andrej Babiš a Alena Schillerová, vemte rozum do hrsti a změňte to.“

Vít Rakušan (STAN) tweetnul: „Lidé nepanikaří. Lidé čtou pravidla, která jste sama připravila. Pravidla můžete opravit, ale neobviňujte lidi, kteří přišli skoro o všechno, ze zbytečné paniky. Jako by nestačilo mít trestně stíhaného premiéra, teď máme i ministryni lhářku.“ Reagoval tak razantně na zcela zpackanou komunikaci ministryně Dostálové, kdy se nejprve snažila hodit odečty z programu Živel na své úředníky a následně byla právě několika z nich usvědčena ze lži.

Pozadu nezůstala ani koalice SPOLU, která se snažila vnést do situace jasno na půdě Poslanecké sněmovny. Po mimořádném zasedání vlády chtěla ještě zvrátit rozhodnutí, aby pojištěným domácnostem bylo z dotace odečteno 70 % vyplacené pojistky. Jenomže kvůli hlasování poslanců z vládních stran na projednání tohoto bodu vůbec nedošlo. Petr Fiala (ODS) k tomu tweetnul: „Bohužel, kvůli hlasování vládních poslanců dnes neprošel návrh SPOLU přednesený @MJureka, abychom v PS řešili pomoc lidem, kteří byli postiženi tornádem. Považuji to za neúctu ke všem, kteří se ocitli v těžké situaci. Lidé potřebují vědět na čem jsou, ne zmatky a nejistotu.“

Bohužel, kvůli hlasování vládních poslanců dnes neprošel návrh SPOLU přednesený @MJureka, abychom v PS řešili pomoc lidem, kteří byli postiženi tornádem.

Považuji to za neúctu ke všem, kteří se ocitli v těžké situaci.

Lidé potřebují vědět na čem jsou, ne zmatky a nejistotu. — Petr Fiala (@P_Fiala) July 7, 2021

Co tedy může ještě opozice, která se nehodlá uchylovat k extrémním aktivitám a názorům, ještě změnit, aby zvrátila růst předvolebních preferencí vládního hnutí ANO? Určitě jí body nepřinesou demonstrace podobné těm, jaké organizuje poslanec Lubomír Volný na Malostranském náměstí. Určitě to nebudou ani billboardy s populistickými hesly, na něž se naučili slyšet voliči SPD. Příznivci tradiční pravice chtějí něco sofistikovanějšího, sledují dobré kroky lídrů stran. Ale hlasitě volají také po tom, aby se dvojblok Piráti - STAN a koalice SPOLU vzájemně neosočovaly a hledaly společnou řeč již před volbami. Stačí, že dezinformační kampaň, vedená proti Pirátům, dosahuje u nerozhodnutých voličů kýžených výsledků. A co nepokazí hoaxy, zvládnou si zničit Piráti sami. Třeba kontroverzními předvolebními nesmysly, jakým byla například fotografie poslance Michálka, lapajícího kovbojským lasem muže v obleku.

KAM DÁL: Pandemie nám zničila zuby. Následky jsou fatální, zpěvák Vančura na zánět dokonce zemřel.