ANALÝZA: Ve sněmovně Okamura blokuje novelu o České televizi, změny jsou ale nutné, shodují se experti

Hlavními body novely je rozšíření volby na Senát, který by nově volil celou třetinu senátorů. „Jde o to, aby se současná politická většina nemohla tak přímo propisovat do složení rady. My jsme původně chtěli, aby Senát volil polovinu, nakonec je to třetina. Je to politický kompromis,“ říká pro Čtidoma Kučera. Další důležitá změna se týká zrušení ustanovení, že Poslanecká sněmovna může radu odvolat, neplní-li opakovaně své povinnosti stanovené zákonem, nebo pokud Poslanecká sněmovna dvakrát po sobě neschválí Výroční zprávu o činnosti ČT nebo Výroční zprávu o hospodaření ČT.

„Opět jde o to, aby rada nebyla celá jednoduše odvolatelná politiky,“ doplňuje Kučera. Třetí bod se pak týká spolků, které jednotlivé kandidáty navrhují. „Je tam ustanovení, aby měly alespoň desetiletou historii fungování, aby to nebylo tak, že si někdo založí spolek jen proto, aby ho nominoval do rady,“ vysvětluje Kučera. Původní návrh počítal ještě s dalším změnami, ale politická shoda se nakonec našla pouze na této „malé“ novele. „I to je lepší než nic, je to politický kompromis a tak to musíme brát,“ myslí si Kučera.

Okamura hodlá zablokovat parlament

Proč se SPD tak zuřivě brání schválení novely, je poměrně jasné. Okamura a jeho lidé se obávají, že přijdou o možnost promlouvat do složení rady. „Budeme dělat všechno pro to, abyste nemohli politicky ovládnout Českou televizi, aby se z ní nestala totalitní televize,“ hřímal z řečnického pultíku směrem k vládě Tomio Okamura při projednávání novely, kterou následně obstrukcemi zablokoval.

Podle Charváta je zřejmé, že si všechny strany uvědomují význam České televize. Změna je podle něj potřebná. „Fungování rady bylo v minulosti nedůstojné, dostali se tam lidé napojení na dezinfoscénu, děly se tam dost zvláštní věci, takže je jasné, že se vláda snaží na to nějak reagovat.“ To potvrzuje i Kučera. „Neblahé zkušenosti s fungováním Rady pro Českou televizi byl jeden z impulzů, proč jsme se pustili do příprav legislativních změn.“

Lipovská si přivedla policii

Připomeňme, že tehdejší jednání rady provázely ostré hádky, osočování, radní Jana Lipovská dokonce s sebou přivedla policii s odůvodněním, že jí hrozí fyzická likvidace. Rada také odvolala celou dozorčí komisi, která jí připravovala podklady pro jednání, což bylo následně některými členy zpochybňováno. Lipovská rovněž tvrdila, že Českou televizi je potřeba zbavit jejího veřejnoprávního statusu a že postačí, pokud bude mít Česká republika jen soukromé televizní stanice.

V USA lže Fox každý den

Význam veřejnoprávních médií podle Charváta přitom stále roste a boj o jejich podobu nás bude provázet i nadále. „Osobně jsem pro to, aby v České republice fungovala nezávislá veřejnoprávní média. Například ve Spojených státech jsou jen média soukromá a tamní mediální scéna se dost zhoršuje. Vidíme stanice jako FOX, které nemají problém vysílat naprosté lži a nikdo s tím nemůže nic dělat, protože jde o soukromou stanici. Média tam slouží jen jako prostředek k protlačení určitých politických cílů nebo agendy a nikoliv k pravdivému informování o světě. Proto bych byl rád, aby v České republice i nadále fungovala Česká televize jakožto nezávislé veřejnoprávní médium,“ uzavírá Charvát. Jestli se vládě podaří prosadit svou novelu, není jasné. Zatím všechny zákony, kde opozice začala s obstrukcemi, skončily pod stolem. Pokud to má s novelou dopadnout jinak, musí si vládní poslanci přinést spacáky a vydržet ve sněmovně tak dlouho, až se Okamura unaví.

