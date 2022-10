Chce jednat s Putinem, věří totiž ve svůj selský rozum. Proč je Zwyrtek Hamplová označována za dezinformátorku?

Domácí dezinformační scéna slaví. Jedna z jejích nejzářivějších tváří, mohelnická advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, usedne v Senátu a hodlá tam prosazovat svůj selský rozum. Potvrdila to v prvním velkém rozhovoru, který poskytla webu iRozhlas.cz.

Tuto formu myšlení zřejmě používá i v otázkách války na Ukrajině, neboť ve zmíněném rozhovoru jasně řekla, že by jednala s ruským prezidentem a domluvila s ním dodávky plynu. „Putin je mi ukradený, naše rodiny a firmy ne! Nechci, aby kvůli gestům těch nahoře “chcípali” ti dole,“ napsala na svou fanpage na Facebooku a za svá slova sklízí u příznivců obrovský obdiv.

Výroky Jany Zwyrtek Hamplové:

- „...Vláda ty rodiny i firmy klidně hází přes palubu jen proto, že vůči Rusku dělá s EU gesta, a v případě energií bere ohledy na všechny mimo svých občanů a firem...“

- „Vláda přece nesmí obětovat své občany ve jménu kteréhokoli cizího státu.“

- „Komentátor HN Petr Honzejk řekl v ČT, že jsem členka jakéhosi Putinova hnutí Jednotné Rusko. Takové lži pouští veřejnoprávní televize, opět beze mne. Opravdu už to musím považovat za politické pronásledování.“

- „...nemohou mne “zavřít”, to by bylo okaté, tak mne potřebují onálepkovat, aby se mi lidé sami vyhýbali jako něčemu zlému…. Až mne mrazí, jak je to přesně pojmenováno… Ano, jsem pronásledována… Už se to nebojím říct. Protože je to tak… Ale lidé mne nedají…. Věřím!“

_ „Ode mne nikdy nikdo neuslyší urážky nikoho, a už babička mne učila, že pýcha předchází pád. To, že jsem se stala senátorkou, je tedy pouze prostředek k tomu, abych jako právnička Jana Zwyrtek Hamplová mohla udělat víc pro vás a naši zemi.“

Dezinformátorka s vysokoškolským titulem

Postoj Jany Zwyrtek Hamplové k ruské agresi se zcela rozchází s postojem vlády a většiny politiků. Naopak ji posílá na stranu dezinformačních scény a proruských aktivistů. „Její účast a aktivní vystupování na kontroverzních demonstracích, organizovaných proruskými aktivisty, nám leccos napovídá,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát. Může být jen s podivem, že i vysokoškolsky vzdělaná osoba s mnohaletou právnickou praxí vidí dění ve světě zcela jinou optikou než drtivá většina ostatních vzdělaných lidí.

Návrat advokátky do veřejného prostoru

Advokátka Zwyrtek Hamplová komunikuje se svými příznivci přes Facebook, kde má přes 60 tisíc sledujících, a také je aktivním uživatelem platformy YouTube. Tyto aktivity spustila během pandemie, kdy se začala zcela jasně vymezovat proti vládním opatřením. Její kritika ministrů zdravotnictví a jejich rozhodnutí byla poměrně silná, stála i za několika trestními oznámeními na vládu Andreje Babiše. Tím se vrátila po delší odmlce zpět do veřejného prostoru. „Znovu mě stáhlo to, co se dělo našim dětem ve školách. Stali jsme se obětí toho, že farmaceutické firmy zkouší, co vydržíme. Zkouší na nás vakcíny, neví se, zda jsou dobré, špatné, jaké mohou být jejich dopady,“ uvedla v rozhovoru pro iRozhlas.cz.

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na Katedře politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

Politolog Jan Charvát k relativizaci takto zásadních světových témat říká: „Dezinformace a různé hoaxy jsou historicky staré. Vzpomeňme různá židovská spiknutí, konspirační teorie vystopujete až do 12. století. Není to současná věc. Je to naprosto běžné, ale protože dříve neexistovaly sociální sítě, tak se tyto věci šířily velice pomalu. Museli jste si třeba koupit knihu, kterou jste si museli celou přečíst. Nyní máme Twitter, kdy se zprávy šíří velmi rychle – jako požár, a proto jsou teď dezinformace tak významné.“

Bojovnice za normálnost

Po zářijovém vystoupení na protivládní demonstraci na pražském Václaváku se zviditelnila tak významně, že se jí podařilo zmobilizovat voliče na Kroměřížsku a o 233 hlasů porazit v druhém kole spolukandidátku za hnutí ANO. Právě z pozice senátorky hodlá advokátka prosazovat "normálnost", v čemž se téměř stoprocentně shoduje s další nově zvolenou, přitom již politickou matadorkou, Danielou Kovářovou. Jak vidí jejich budoucí působení v horní komoře Parlamentu politolog Jan Charvát? „Co budou dělat, je otázka. Pokud by tam byly jako jednotlivkyně, jejich dopad bude poměrně omezený. To se ale zřejmě nestane a spíš se budou rozhodovat, zda se k někomu připojí, anebo najdou další senátory, s nimiž založí klub vlastní. Je to sice technická věc, ale důležitá – když máte vlastní klub, dostáváte poměrně velké peníze od senátu, které můžete používat podle vlastního uvážení. A můžete samozřejmě zaměstnat své lidi.“

Nebezpečí práce v Senátu? Legitimizace

Jana Zwyrtek Hamplová se s ohledem na svou profesi hodlá podle odpovědi pro iRozhlas.cz angažovat v ústavně právním výboru Senátu. Znamená to, že se bude chtít podílet na schvalování zákonů, které sem přijdou ze Sněmovny. S ohledem na její postoje k současné vládě, kdy veřejně vyzývá k jejímu okamžitému svržení a vystupuje na stejném pódiu s lidmi, kteří dokonce organizují petici za odvolání vlády prezidentem Zemanem, to může být poměrně problematické. „Ona je právník, takže by teoreticky měla vědět, co je možné a co ne, protože prezident vládu takto jednoduše odvolat nemůže. Což v minulosti potvrdil i sám prezident Zeman. Toto byla z pozice řečníků naprosto cílená manipulace s davem. Jenomže nyní byla zvolena senátorkou, a to v očích veřejnosti její postoje a přístupy legitimizuje. Může to být poměrně nebezpečné, protože lidé kolem ní i její příznivci mají najednou pocit vítězství a co Zwyrtek Hamplová řekne, může být nyní bráno jako ještě "větší" pravda než doposud,“ doplnil pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

