Manželka Davida Gránského ze seriálu ZOO přiznala, že přišli o dítě. Říkali mu Borůvka

Manželství Davida Gránského a optičky Nikoly by mohl kdekdo závidět. Vychovávají spolu syna Matyho, postavili krásný dům a oběma se podařilo dosáhnout úspěchu ve vysněné kariéře. David je obsazovaným hercem, chystá se také do moderátorského křesla nové show Šampioni. Nikola vlastní optiku v Dejvicích a momentálně je hlavně maminkou na plný úvazek. Až teď se ale svěřila, že cesta k synovi nebyla vůbec jednoduchá.

Ze svatební cesty jsme si dovezli miminko, které nikdy nepoznáme

„Možná se setkám s názorem, že je to zcela osobní záležitost, a přitom se lidi nestydí neustále dokola pokládat ženě otázku, zda je v očekávání. A vy víte, že jsem na to velmi háklivá. Protože až v určitých životních fázích člověk pochopí, proč. Třeba proto, že máte v bříšku někoho, s kým jste komunikovali, komu jste už říkali „Borůvka“ – a teď víte, že je všechno pryč a při čekání na tu blbou kyretáž se Vás zrovna dva lidi zeptají, jestli jsme si ze svatební cesty nedovezli i miminko. Dovezli. Mám ho tady, přímo tady, ale nikdy ho nepoznáme. Ne, nedovezli, řekla jsem vždy s úsměvem,“ začala své vyprávění Nikola.

„Píšu to jen z jediného důvodu. Protože jedna z prvních věcí byla, že jsem začala hledat na internetu a pročítala příběhy ostatních žen, které psaly svoje příběhy o zamlklém těhotenství. A strašně mě utěšovalo, když psaly, že teď mají zdravé miminko a všechno dobře dopadne. Třeba tu mám někoho, kdo prožívá to stejné. A pro tu bolavou duši tu mám vzkaz. Všechno je tak, jak má být. A všechno bude zase dobrý. Bude, já to vím.

Kdyby se to tehdy nestalo, nikdy nepoznám Matyho, tu nejkrásnější bytost pod Sluncem. Měl za námi přijít ON prostě,“ rozplývá se nad štěstím, které je potkalo.

Neptejte se na těhotenství, hlásají influenceři

Otázky na těhotenství jsou mezi influencery a celebritami hojně diskutované. Stále častěji se objevuje názor, že ptát se ženy, zda chce děti nebo kdy je bude konečně mít, je zkrátka přes čáru. V podobném duchu se v poslední době vyjadřuje třeba modelka Míša Říbalová, manželka moderátora Petra Říbala. Ačkoliv nekonkretizovala, zda si ona sama právě tímto prochází, vzhledem ke koupi bytu a ke svatbě, která proběhla, je stále častěji pod palbou otázek, kdy už to konečně přijde. Jakékoliv nafouklé bříško je pak důvodem sledujících k otázkám, které mohou ženu pořádně zabolet. Proto vyzvala všechny, aby takové otázky žádné ženě nikdy nekladli.

„Miluju Tě,“ vzkázala Nikole Davidova herecká kolegyně Eva Burešová, kterou s optičkou pojí dlouholeté přátelství už z dob, kdy hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Stále častěji se ukazuje, jak je důležité mluvit o tom, že cesta k vytouženému miminku nemusí být vždy jen snadná. I Nikola si uvědomuje, že ženám takové sdílení pomáhá.

Zdroj: Instagram

