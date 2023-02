Michaela Pecháčková přiznala vyhazov ze školy kvůli natáčení seriálu ZOO. Jde ve stopách Burešové

Když šla Míša na casting pro seriál ZOO, bylo jí sedmnáct let. Tehdy nevěděla, že se jedná o roli hlavní. Později přiznala, že to tak bylo možná dobře, protože se nesnažila až příliš a její projev byl přirozený. Nikdo se jí prý ani neptal, zda nemá problém se zvířaty, která jsou nedílnou součástí každého dílu. Zpočátku si ale musela zvyknout na práci s hady nebo ježdění elektrickým vozíkem po ZOO. Pecháčková totiž vzhledem ke svému věku nemá řidičský průkaz, a tak prý jednou dokonce trochu nabourala do voliéry. Přes veškerou svou snahu uspět v herecké branži čelila v prvních dílech velké kritice ze strany diváků. Po roce už má ale své pevné místo mezi seriálovými oblíbenci, ačkoliv je teď její postava na pranýři za to, že podvedla milovaného Haďáka.

Trable se školou, nikdo jí nevyšel vstříc

Natáčí deset až patnáct dní v měsíci, učí se desítky stran textů a – aby toho nebylo málo – hraje v muzikálu Okno mé lásky. Není divu, že její aktivita ve škole dostala na frak. Teď přiznala, že už na pražské konzervatoři nestuduje. V září loňského roku totiž nastoupila do třetího ročníku a požádala o individuální plán, který ale nedostala. Dlouho se to snažila zvládnout i tak, jezdila po natáčení večer přes celou Prahu, aby byla na posledních hodinách. Dnes přiznává, že vlastně nevěděla, co ji čeká. Byla to její první velká role.

Ačkoliv cílem konzervatoře by mělo být právě to, aby studenti byli úspěšní a dostávali role, při nichž se formou praxe naučí nejvíc, Míša žádnou vstřícnost nepocítila. Chtěla to zvládnout i tak. V zimě loňského roku uvažovala o přerušení – jen dva měsíce po začátku natáčení. Nakonec jí však chyběla procenta do povinné docházky a bylo jí sděleno, že musí třetí ročník opakovat. Opět bez možnosti individuálního plánu.

Odchod ze školy kvůli kariéře zažila i Eva Burešová

„Hodně mě to zklamalo. Když studuji herectví, tak co je pro herce nejvíc? Podle mě to, že se uchytí, dostane práci a získá praxi,“ řekla Pecháčková pro iDNES.cz Tehdy to pro ni byla poslední kapka. Vzdala své úsilí a odešla na mezinárodní konzervatoř. Na té shodou okolností studovala také její kolegyně Eva Burešová, která má podobný příběh.

Eva původně studovala konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, nikoliv však obor herectví jako Míša, ale hudbu. Přesto poté přestoupila na soukromou mezinárodní konzervatoř, kde se jejím oborem stal muzikál. V roce 2011 se ale zúčastnila soutěže Česko Slovensko má talent, která ji vynesla do výšin, a na školu už nezbyl čas. Nikdy už školu nedokončila.

Ačkoliv to Evě v kariéře nijak neuškodilo a patří mezi nejobsazovanější herečky u nás, Míša by si přeci jen přála mít v ruce nějaký ten papír. Budeme jí držet palce, aby to tentokrát šlo o něco lépe a ona stíhala vše tak, jak si přeje.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram, iDNES.cz

