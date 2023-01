Tajemství seriálu ZOO prozrazeno! Eva Burešová obětí podvodu

Viky, kterou jsme mohli vídat v minulých dílech prostřednictvím videohovorů, spokojeně nevypadala. Petr na ni neměl čas, věčně byla sama. Dvojčata měla plno kroužků, učila se francouzštinu. A ona sama v cizí zemi čekala, až porodí. Splněný sen, že?

Petr podvedl Viky s asistentkou

Jenže když si to nakráčela zpátky do seriálu – a taky domů, nikomu neušlo, že jí chybí Petr Kříž. Robert Urban sice na sociálních sítích později zveřejnil, že už také natáčí, žádná romantika v ukázkách ale nebyla. Dokonce to vypadá, že se Viky vrátila ze zahraničí se synem sama, protože se přestěhovala do svého starého bytu. Ačkoliv je už maminkou a má zcela jiné starosti než před pár měsíci, klidně vezme zavděk příbytkem se spolubydlící a jogínským fotografem, který vítá Slunce a děkuje za to, že může dýchat.

Proč? Protože Petr měl techtle s asistentkou! Těžko říct, proč tvůrci rozbili hlavní seriálový pár, který všichni milovali a u kterého čekali, až jim to konečně vyjde, budou šťastní a Ilonka jim ráno bude smažit lívance. Dokonce soudce nedorazil ani k porodu svého syna – podle Viky byl ve Španělsku. Pravdou však zůstává, že jestli z toho má být pořádná telenovela, potřebuje tahle dvojice ještě nějakou tu zápletku. Ale stejně... Chudák čerstvá maminka! Takový podvod. Scénáristé se opět vyřádili.

Sid políbí Filipa

Nevylepší to ani Sid s Filipem, kteří se zřejmě doberou k polibku. Zda bude něco víc, to se ještě ukáže. Haďák se ale nevrátí v dobré náladě a bude se samozřejmě pídit po tom, co tu jeho milá dělala, když přežíval v divočině. Minule mu zapřela, že s ní Filip bydlí, ačkoliv to všichni vědí. Jednou se to Adam však stejně dozví, a proto jsme zvědaví, co mu řekne tentokrát.

Už teď by ale měla dvojice natáčet nějaké ty peprnější scény, spolu tedy určitě zůstanou. Co ale bude mezi Viky a Petrem, to je záhadou…

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

