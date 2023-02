Seriál ZOO: Další páry v rozkladu. Petr podvedl Viky s asistentkou, opilá Sid líbá Filipa

Viky hlásí návrat! V dílech by se měla objevit koncem března. Jaké je ale překvapení, že se nevrací se zamilovaností v očích a za ruku s milovaným soudcem Petrem Křížem, o kterého tolik bojovala. Vypadá to, že jí zradu v podobě neexistující sestry přece jen neodpustil. Rozhodně se nechová tak, jak by se u otce předpokládalo.

Kdo by čekal od spořádaného Petra nevěru?

Smutná bývalá chůva už teď přiznala, že její milovaný porod jejich syna v zahraničí nestihl, byl totiž na konferenci ve Španělsku. To by ještě někteří workoholici možná pochopili. To, co vyjde najevo následně, je však příliš i na ty největší milovníky dramatu.

Ačkoliv jejich vztah sotva začal a dvojice ještě neměla prostor k tomu, aby se pořádně seznámila a užila si žhavé chvilky, Viky už teď ví, že ji Petr podvedl s asistentkou. Konkrétně v ukázce říká, že „s ní něco měl“. To diváky pochopitelně rozčílilo, protože už těch neštěstí v ZOO bylo zkrátka dost. „Chtěli jsme Ilonku, která jim dělá ráno palačinky, rozplývaní se nad miminkem a rodinné štěstí. Místo toho přichází další katastrofa, bože,“ rozčiluje se divačka Alena. A má zkrátka pravdu!

Návrat zoufalé matky do společného bytu

Petrova zrada přichází ve stejné chvíli, kdy se opilá Sid snaží dostat pod kůži – nebo spíš pod triko – fotografovi Filipovi, ačkoliv její milovaný Haďák na ni v Amazonii myslí dnem i nocí. „Sid u mě skončila, takhle klesnout,“ neskrývá rozčilení fanynka Lucie. Ačkoliv se fanoušci shodují, že postava Filipa padla písničkáři Tomáši Klusovi jako ulitá, rozpad dalšího vztahu si nepřáli.

Možná je pro ně dobrou zprávou, že se Viky se synem, jehož jméno zatím neznáme, ale tak trochu očekáváme, že to bude Petr, vrací do starého bytu. K novopečené mamince, která o svou lásku bojovala do posledního dechu, ale studentské spolubydlení moc nesedí. Scenáristé mají ale jistě v rukávu nějaký zvrat, který všem vyrazí dech. Nechme se překvapit!

Zdroj: seriál ZOO, Instagram, TikTok

KAM DÁL: Na důchody vydělává generace sněhových vloček: Emočně nestabilní, urážliví jedinci s touhou po zvláštním zacházení.