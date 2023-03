Seriál ZOO: 10 důvodů, proč mají Petr Kříž a Viky Janečková toxický vztah

V seriálu ZOO se dlouho čekalo, až Petr Kříž konečně pochopí, že jeho životní láskou je chůva Viky, kterou najal jen proto, že nikdo jiný by jeho děti nezvládl. Osud tomu chtěl, že se do sebe zamilovali, počali syna a odjeli budovat soudcovu kariéru do zahraničí. Jenže jejich partnerství čekalo – a ještě čeká – mnoho překážek. Zdá se, že tenhle vztah už dávno není zdravý. Podívali jsme se mu trochu na zoubek.