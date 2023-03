V seriálu Kukačky zbývají poslední tři díly. Stane se tam vůbec něco?

Příběh Terezy, Martina, Olgy a Karla byl nadějí, že dobro na světě ještě existuje a lidé zvládnou i nemožné. Přesto se ve druhé sérii Kukaček nestalo prakticky nic dobrého, dějové linky působí nedotaženě, všechno je tam jenom tak trochu – Terezina máma, Marcelino těhotenství a nátlak doktůrka, aby byl v rodném listě, Terezin potrat, Jakubova adaptace ve škole, Tomášova milovaná motorka… Od všeho vidíte trochu – a nic pořádně. A kde je David, který se už nechce vlastně omlouvat za to, že vyměnil dvě děti? Nejspíš v Bille.

Celá zápletka ve třech dílech?

V posledních třech dílech by nás tak mělo potkat úplně vše, co jsme očekávali – a čeho jsme se nedočkali – během deseti předešlých dílů. Soud s Davidem, vyřešení vztahu Terezy a Martina, nějaké to uzavření Tereziny linky s mámou. Tvůrci měli celých deset dílů na to, aby divákům ukázali pohled na dvě netradiční rodiny, které se musí vyrovnat s problémem, jakému by nikdo z nás čelit nechtěl. A nevyužili toho.

Podle Marka Adamczyka, představitele Martina, to ale funguje dobře. „Většinou když děláte takový seriál, pár věcí se tam nepovede tak, jak by mohlo. Seriál funguje, dejme tomu, ze 75 procent a není to špatné. Ale u Kukaček se těch věcí povedlo třeba 90 procent. Povedlo se najít zajímavou zápletku, sepsat ji do zajímavého příběhu, dobře to obsadit a nasnímat. Potom to funguje,“ nechal se slyšet.

Nastavovaná kaše podruhé...

Denisa Barešová to ale vidí jinak. Podle ní se týmu do druhé série až tolik nechtělo. „Je fakt, že pochybnosti jsme měli vlastně všichni, zřejmě proto, že v Česku jsme na nastavování kaše trošku specialisti,“ prozradila. Důvěřovala však režisérovi Biseru Arichtevovi, že to i tentokrát natočí skvěle. V tom se nespletla. Je však překvapivé, že pokud by vás někdo zeptal, co se v minulých deseti dílech stalo, člověk nebude mít co říct. Zkrátka tam není žádné silné téma, které by člověku utkvělo v paměti. To si bezesporu může dovolit nekonečný seriál, nikoliv však třináctidílná série.

Přesto se seriál podle MediaGuru.cz drží na čelních příčkách sledovanosti, což potvrdil i minulý pátek: „Další díl seriálu Kukačky sledovalo 1,03 mil. diváků starších 15 let, což byl nejlepší výsledek pátečního večera po 20:00.“ Všechny diváky zkrátka zajímá, jak to s tím Davidem nakonec dopadne! A na to, zda diváci nakonec tvůrcům odpustí, že druhá série není tak dobrá, jako byla ta první, si musíme ještě chvíli počkat. Koneckonců, přinést na obrazovky téma, které udrží diváky u televize i ve chvíli, kdy mají někteří výhrady, to je také umění....

Zdroj: Česká televize, Instagram

KAM DÁL: V seriálu Jedna rodina štěstí nehledejte. Klára je hloupá, ale ještě to neví.