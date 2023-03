V seriálu Jedna rodina štěstí nehledejte. Klára je hloupá, ale ještě to neví

Otázka nového partnera, když už má člověk děti, se týká mnoha diváků. A někteří se dokonce mohou vidět v příběhu, kdy – na první pohled dokonalý muž – se krátce po tom, co mamince zamotal hlavu, začíná chovat k dětem zle. Je to však nenápadné.

Aleše Crhu rozčílí narušení milostných hrátek nemocným dítětem

Aleš shodí Johana, že se chová jako holka, naštve ho, když mu sex s Klárou překazí dětské bolavé ouško, a vypění, když se k romantickému večeru u filmu přidají obě děti. Běžné situace, které pravděpodobně už zažil – nebo zažije – každý rodič. Cizí děti Alešovi ale nijak nevoní, a tak se brzy začne projevovat jako hulvát. Zda si to brzy uvědomí, nebo to je začátek konce vztahu, který je i na Kláru příliš rychlý, na to si ještě musíme počkat. Jisté je, že hned potom, co se Johan nastěhoval ke Kláře do postele, protože ho bolelo ouško, zkrátil si Crha volnou chvíli na gauči nahými fotkami jiných žen.

Právě lásku by přitom Kláře už každý přál. Po rozvodu s Karlem ji čekaly těžké časy. Nejenže ještě donedávna exmanžela hluboce milovala a byla připravená udělat cokoliv, aby se vrátil, neboť rozvod přišel z jeho strany, ale měla problém i s penězi, kterých zkrátka nebylo nazbyt. Uživit dvě děti pro ni bylo nad lidské síly. Když se konečně Karlovi přiznala, že alimenty nestačí a musí si půjčovat od lichvářů, vypadalo to, že se konečně vše v dobré obrací. Opak je ale pravdou.

Žádné štěstí pro Kláru. A děti to vidí

Ačkoliv by si tedy od tvůrců zasloužila kousek toho štěstí, poslali jí do cesty Aleše. Pravděpodobně, aby zde našli prostor pro partnerský vztah, kde nový muž děti nepřijme. Ve vztahu Noriky a Filipa nebo Petry a Karla by ho hledali jen marně. Klára tak dostane od života dost pravděpodobně znovu solidně naloženo. Ačkoliv její děti už dávno ví, že maminka randí s chlapem, který za to nestojí, ji to ještě ani nenapadlo.

A tak si v posteli při vášnivých hrátkách ráda nasadí kostýmek králíčka a má pocit, že je má Aleš všechny rád – a myslí to dobře. Kam až to celé zajde? A bude mít Klára konečně trochu klidu, nebo se ukáže jako hloupá a naivní máma od dětí, která skočí na špek každému?

Zdroj: TV Nova

