Rapper Marpo se překvapivě spojil s novým seriálem na Voyo

Seriál Sex O’Clock slibuje diskuzi nad intimními tématy, která jsou pro současnou generaci možná běžná, stále však budí mnoho otázek. Kreativní producentka Voyo Marta Fenclová slibuje i malý test. „Česká společnost se považuje za velmi liberální a my prostřednictvím Sex O’Clock otestujeme, jestli to tak opravdu je. Nebudeme nikoho poučovat, ani vzdělávat, spíše se pobavíme, dojmeme a přitom se, zcela bezbolestně, zamyslíme nad věcmi, které se stávají i v ‚lepších rodinách‘. V rodinách, které mají za to, že to nejhorší potkalo právě je.“

Na Voyo je už teď ukázka, na co se mohou diváci těšit. A některé možná překvapí, že právě trailer doprovází nová skladba známého rappera Marpa s názvem Jsem prostě takovej. Právě Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina, je pro mladou generaci velkým idolem. Založil svou kapelu TroubleGang, je také bývalým kapelníkem skupiny Chinaski.

Seriál otevře tabu dětského dospívání

„Mou Juditu potkáte mezi ponožkami, praním, žehlením, vařením a s telefonem na uchu. Je to totiž daňařka. Snaží se oživit vztah se svým mužem a také se nezbláznit ze svých dvou puberťáků, kteří jsou plní hormonů a kdovíčeho. Všichni přitom společně bydlí v domě Juditiny matky, která je tak upřímná, že z toho chce Judita někdy vyskočit z okna. Jejich dům má však pouze jedno patro,“ říká o své roli Petra Bučková. „Sex O’Clock je plný neočekávatelných událostí, které mou postavu přimějí zeptat se, jestli náhodou nezapomněla sama na sebe.“

Na Voyo mohou uživatelé očekávat první díl už 10. března. Bude mít deset dílů, každý týden jeden. Připravila ho produkční společnost Cinebonbon. Režírovala ho Karolína Zalabáková s Janem Bártkem. Příběh zasadili tvůrci do Zlína. „Doufám, že tenhle miniseriál otevře mnohá tabu dětského dospívání a nechá dveře hodně otevřené,“ říká o své roli Jan Révai. „Zahrál jsem si otce hlavního hrdiny, který kromě běžných pubertálních problémů a lásek řeší svou taneční kariéru, ale i velké rodinné zklamání.“

Jan Révai v roli otce, který odchází od rodiny

Hlavním hrdinou nového seriálu je mladý muž Adam, který se až dosud zabýval především svou taneční kariérou a tím, kdy už konečně přijde o panictví. Jeho otec ale záhy převrátí celé rodině život naruby. Přijde totiž s informací, že už jim to s maminkou nefunguje – a on sám má přítele. Odstartuje tím celý řetězec nečekaných událostí, se kterými si musí poradit jak Adamova matka Judita, tak babička.

V dalších rolích se objeví také Iva Pazderková, Vojtěch Vodochodský, Josef Carda, Leona Skleničková, Kristýna Leichtová, Zuzana Kánócz, známá například z filmu Román pro ženy.

