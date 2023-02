Slavného zpěváka zabil vlastní otec dárkem, který mu syn předtím koupil

Někdo by řekl, že smrt Marvina Gaye je jen špatný aprílový žertík. 1. dubna 1984 se však v domě rodičů slavného soulového zpěváka odehrála opravdová tragédie. Paradox celé situace ještě dokresluje fakt, že zemřel den před svými narozeninami.

Nejprodávanější zpěvák

Marvin Gaye se tvrdou prací dostal na úplný vrchol, odkud nešlo stoupat výš. Od nahrávací společnosti Motown Records získal 1 milion dolarů a absolutní uměleckou svobodu. Stal se díky tomu nejlépe placeným zpěvákem černé pleti. Velké komerční úspěchy však neznamenaly automaticky štěstí.

Od druhé poloviny 70. let až do jeho smrti v roce 1984 tak Marvin Gaye musel bojovat s drogovou závislostí, a to hlavně na kokainu. Útěchu a klid od narůstajícího paranoidního jednání hledal v rodině. Tam na něj ovšem čekala tragická smrt.

Marvin Gaye

- Narodil se 2. dubna 1939, zemřel 1. dubna 1984.

- Americký soulový zpěvák, původem z Washingtonu.

- Na prvních studiových nahrávkách se objevil v roce 1957 jako člen skupiny Marquees.

- Velký úspěch slavil první singl z druhé desky s názvem „Stubborn Kind Of Fellow“.

- Přes komerční úspěchy desek ve 2. polovině 70. let měl značné osobní problémy (drogy, finanční těžkosti atd.).

Špatný vztah s otcem

Už od dětství se Marvin Gaye se svým otcem nemohl vystát. Ten své děti fyzicky trestal a byl radikálně praktikující křesťan. Marvina šikanoval, k čemuž se přidaly pomluvy o jeho homosexualitě, která hloupě vycházela z jeho příjmení. Otec nikdy Marvina nepodpořil. Marvin si ve jménu vzdoru přidal ke svému jménu písmeno E, aby byl vnímán jako syn gaye…

Těsně před svou smrtí bojoval neúspěšně se závislostí na kokainu. V jeho mysli se rozvíjela intenzivní paranoia. Myslel si, že ho chce někdo zabít, a tak třeba neustále nosil neprůstřelnou vestu.

V roce 1983 se pokusil bydlet v rodinné rezidenci, kterou sám koupil svým rodičům. S otcem měl po dobu šesti měsíců neustále konflikty. Otec se svěřil sestře, že jestli se ho Marvin někdy dotkne, tak ho zabije. Svoji roli v tomto příběhu hraje i závist. Otec nedokázal přijmout svou podřadnou roli, kdy ho Marvin díky své hudební kariéře zcela zastínil.

Opravdu nevhodný dárek

Marvin Gaye dal na Štědrý den v roce 1983 svému otci velmi zvláštní dárek, kterým byla pistole Smith & Wesson 0,38. Chtěl po svém otci, aby se případně chránil před domnělými vetřelci. Nakonec se vše vyvinulo zcela jinak.

Slavný soulový zpěvák se 1. dubna zapojil do hádky svých rodičů a dokonce otce fyzicky napadl. Když se oba muži od sebe oddělili, šel otec do ložnice a vrátil se s osudnou zbraní, kterou namířil přímo na svého syna a zabil ho střelou do srdce.

Sourozenci později zmínili, že se stalo to, co Marvin Gaye vlastně celý život chtěl. Ukončit život, což sám nedovedl, osvobodit svou matku od despotického otce, a zároveň potrestat otce tím, že bude do konce života žít jako vrah.

Zdroje: history.com, smoothradio.com, wikipedia.org

KAM DÁL: Karel Zich zemřel pod vodou, nešlo ale o utopení. Co se českému Elvisovi přesně stalo?