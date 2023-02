Česká jména za trest: Análie je vrchol, existují však i další šílenosti

Stigma na celý život. Jméno máte od prvního dne narození až do své smrti. Na úřadech lze samozřejmě zpětně zařídit případnou změnu, ale byrokracie klade mnoho překážek – a vy jste pro své okolí prostě jednou definitivně pojmenováni. Ve většině případů své jméno přijmeme a naučíme se s ním žít.

Naše osobnost roste spolu s ním. Existují však jména, která jsou doslova za trest. V těchto případech je úplně pochopitelné, když se v dospělosti člověk pojmenovaný hrozným jménem rozhodne pro změnu. Na jaká nejhorší jména v České republice narazíte?

Odlišit se, být extra

Hlavní motivací vedoucí k volbě jména, nad kterým zůstává rozum stát, je většinou touha po odlišnosti. V mnoha případech to zcela jistě funguje. Jsou však tací, kteří opravdu přestřelí. Vliv cizokrajných jmen občas nadělá více škody než užitku. Jak jinak si vysvětlit, že můžete na ulici potkat Quentina Nováka?

Hledat inspiraci v cizině se ne vždy vyplatí. Čím dál častěji se na rodných listech českých miminek objevují jména jako Izrael, Chavier, Melody, Salome, Attila či Ulfréy. Jiní zase projektují do svých potomků oblíbence ze světa umění. Někteří tak volí jména jako Lennon, Dexter, Leonardo.

Exotická jména si rodiče často vybírají hlavně v případě, kdy jde o smíšený pár. Odlišné kultury se tak potkávají i na rodném listu. V tomto případě je podobný postup zcela pochopitelný. Případy, kdy se však jedná jen o povrchní touhu se nějak odlišit či být senzační, dopadají vesměs katastrofálně. Vždyť ono vám to dítě, až bude dospělé, poví samo.

Hlavně ne tradice

Touha po originalitě nemusí být nutně šlápnutím vedle. Často se dnes mezi dětmi objevují zajímavá jména, která přicházejí z jiných zemí, nebo se znovu vynořila z minulosti. Takový Bartoloměj, Zachariáš, Barnabáš nejsou zrovna obvyklá jména, ale rozhodně se nejedná o nic podivného.

Každý se nemusí jmenovat Jakub, Tomáš, či Jan. Stejně tak u dívek čím dál častěji slyšíme jména jako Karla, Adina, Ida, ale třeba i Amma. Jméno je i otázkou vkusu, ale nemusíte být zarputilým zastáncem starých pořádků, aby vám nenadzvedlo obočí jméno Kornelie či Perla. Jsou však extrémy, které neprojdou ani na matrice.

Touha šokovat na prvním místě

Existuje však jedna kategorie rodičů, kteří se v tomto případě chovají vyloženě bez zábran. Vítězem mezi nejhoršími jmény, která musela kdy matrika řešit, je jistě Análie. Paradoxně, kdyby rodiče chtěli polský tvar Analia anebo ve formě se dvěma „n“, jméno by na matrice prošlo a holčička by se mohla pyšnit jménem, které by jí nejspíš trochu znepříjemňovalo život.

Jsou však i další extrémy. Milovníci červených italských aut se nebojí pojmenovat svoji dceru Ferrari, případně být vysloveně trapní, když se pokoušejí pojmenovat dítě jménem Investice. Pověstný český humor má blízko k buranství, které si poněkud zahrává se životem nevinného človíčka.

V České republice však existují zákonné normy, které brání rodičům improvizovat se jmény, jak je jim libo. Lingvistka a autorka Miloslava Knappová s tím má více než obrovské zkušenosti. Kromě toho, že napsala „bibli” českých jmen s názvem Jak se bude jmenovat vaše dítě, se podílí i na výzkumu toho, zda je netradiční jméno vůbec možné dítěti přidělit.

Při vypracování znaleckého posudku, který stojí 3 až 5 tisíc korun, se provádí hledání v zahraničních matrikách s cílem najít nějaký důkaz o tom, že takové jméno někde na světě existuje. Byrokratická překážka je sice někdy opravdu zbytečná, ale alespoň se nemohou dostat ke slovu vtipálci a šílenci. Navzdory tomu se mezi českými jmény najdou velké kuriozity.

