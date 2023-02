Novopečená maminka zažila v porodnici šok. Teď varuje ostatní ženy

Influencerka Danae Mercer (36) se na svém profilu na sociální síti svěřila s tím, že si před porodem spoustu věcí neuvědomovala. Sdílením své osobní zkušenosti s těhotenstvím a přivedením děťátka na svět chce připravit budoucí maminky na to, co je čeká.

Těhotně vypadající břicho

Danae prý vůbec nenapadlo, že krátce po porodu bude stále vypadat těhotně. A pořádně ji to překvapilo.

Řada žen totiž čeká, že jim bříško ihned po porodu samo splaskne. Tak to ale ve skutečnosti není. To bohužel velké množství maminek vyděšeně zjistí až poté, co porodí.

Danae se svými sledujícími sdílela snímek, na kterém je zachyceno její tělo těsně po porodu holčičky, kterou pojmenovala Aurora Patrizie Lisa Ricci. Její bříško na fotografii pořízené v nemocniční koupelně vypadalo stále těhotně.

„Nikdo mi neřekl, že budu dokonce i po porodu vypadat těhotně,“ stěžovala si Danae a rozhodla se své sledující ušetřit šoku, kterým musela sama projít.

Do původního stavu se vrátí během několika dní až týdnů

Po návratu z porodnice se vyfotila i v zrcadle u sebe doma. Její břicho bylo stále výrazně zvětšené. Nakonec se natočila i s malou Aurorou v náručí a s obrovským úsměvem na tváři, aby budoucí maminky uklidnila. To, že vám břicho nesplaskne okamžitě po porodu, je zkrátka normální a nemělo by vás to vyvést z míry.

Pod příspěvkem se objevila celá řada povzbudivých komentářů

Někteří sledující influencerce děkovali za sdílení reality a další na oplátku uklidňovali zase ji. Jedna z maminek Danae povzbudila tím, že jí bříško již brzy splaskne. Podle její zkušenosti se bříško vrátí do normálu údajně zhruba 5 dnů po porodu.

Hned několik maminek se pod příspěvkem svěřilo s tím, že mají úplně stejnou zkušenost jako Danae a že jde o zcela normální jev. Jedna z maminek v komentáři pod videem poukázala na to, že u každé ženy probíhá poporodní zotavování trochu jinak. Sama prý musela čekat na splasknutí bříška do původního stavu celé týdny – v tomto případě se však jednalo o druhý porod.

K úplnému stažení dělohy a navrácení břicha do původního stavu dochází podle WebMD do šesti týdnů po porodu.

Zdroj: Daily star, WebMD

KAM DÁL: Gua sha: Svatý grál proti stárnutí obličeje.