Skrývá zamilovaná Dominika Myslivcová těhotenství? Prozrazuje ji detail na fotkách!

Dominika Myslivcová je milovníkem dětí! Její mladší sestra Natálie je už trojnásobná maminka. Radost jí dělají dvojčata Markus a Mathias. Později k nim přibyla holčička Neminka. Loni v létě si dokonce svého partnera, podnikatele Marka, vzala. A byla to svatba tisíciletí! Dokonce se zúčastnili reality show v televizi s Monikou Absolonovou. Jejich štěstí tak mohli vidět doslova všichni.

Kdo je další, ptala se Dominika

„Žádná svatba století... Tohle byla svatba přímo tisíciletí! Tak dobře jsem se bavila, že ani žádné fotky nemám, dokonce ani s nevěstou! No chápete? A to jsem prý influencer... Ségra úspěšně pod čepcem, vše se povedlo tak, jak mělo. Byl to opravdu krásný den a mě jen mrzí, že si ho nemůžeme zopáknout. Nějak mě ty svatby začínají bavit, takže kdo je další?“ avizovala Dominika své záměry.

Blyštivý prsten sice ještě neukázala, poslední dobou se ale fotí jen zády nebo si skrývá bříško. Tají půvabná blondýnka radostnou novinu? Svou sestru jen tak nedohoní, ale už brzy by se mohla rodina Myslivcových rozrůst o jednoho člena, který by se pochopitelně, stejně jako ostatní, topil v luxusu.

Natálie je pověstná dětským oblečením, na které rozhodně nemá každý. Ještě se zkrátka nestalo, že by to dětem neslušelo! Musíme si počkat, zda Dominika třeba na Valentýna neoznámí nějaké to krásné tajemství… Žádost o ruku už by byla jen třešničkou na dortu!

