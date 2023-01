Techtle s dikobrazem, jízda na žirafě, vystrčení losa z letadla i soutěž nejinteligentnějších hospodyněk. O které zemi je řeč?

Říká se, že Amerika je země neomezených možností! Přidává se k tomu soubor šílených zákonů, které vás pobaví, šokují i donutí zamyslet se, jak by takovou povinnost někdo vůbec kontroloval. Kde nesmí psi večer štěkat a ve kterém státě musíte kočce nasadit odrazky, aby se mohla projít bez vodítka po městě?

Pokud vezmete kočku na výlet, dejte jí odrazky

Na neplatiče daní vyzrála Alabama. Je tam totiž zakázáno ublížit si na zdraví za účelem zbavení se povinnosti platit daně. Arkansas si zase došlápl na pejskaře. Pokud tu váš miláček zaštěká po šesté hodině večerní, máte vážný problém. V Coloradu musíte kočku venčit jen na vodítku. Pokud ho nemá, musí mít odrazky. Kde, jak? Netušíme.

Ve státě Kentucky vyhlašuje místní starosta každý rok tři nejinteligentnější hospodyňky ve městě. Zda se to posuzuje podle úrovně pokrmů, uklizeného domova nebo perfektní zástěry, je záhadou. Randit nejezděte do Marylandu. Je zde totiž zakázáno líbat se déle než sekundu. Otázkou zůstává, kdo se tu zvládne seznámit a přesvědčit se, že jeho nový objev je skutečně tím pravým.

Sex ve městě bez nevěry?

V Michiganu se ženy nesmí ostříhat, pokud k tomu nemají svolení manžela. Na recepci místních kadeřnictví tak mají poměrně napilno. Zda mají pro každou klientku obdobu žákovské knížky, se můžeme jen domnívat. V Maine zase číhají na milovníky Vánoc. Pokud si chcete nechat vánoční ozdoby o trochu déle, dostanete pokutu. V Massachusetts nesmíte jíst v kostele oříšky. Přibalte si zkrátka jinou svačinu.

V Montaně nesmíte zakopnout míč za hranice města. Jste-li rozeným fotbalistou, cestujte jinam. Tradiční americký cheeseburger vás nečeká v jednom z měst ve státě New Jersey. Jsou tu zakázané. Pokud vyskočíte v New Yorku z okna, čeká vás smrt. Mimochodem, ve městě, které celé roky žilo populárním seriálem Sex ve městě, je dodnes nevěra trestná. Ví to vůbec Carrie?

Řekněte ano svému domu, bude to legální

Na Floridě si neužijete s dikobrazem. Sex s tímto zvířetem je přísně zakázaný. Vážně existuje někdo, kdo to zkoušel? Na zvířata ale myslí i v Západní Virginii. Aby dopřáli slepicím trochu klidu, mohou snášet jen od 8:00 do 16:00. Představte si, jak slepici domlouváte, že už má po pracovní době.

Hypotéky zdražily, nemovitosti taky. Pokud jste si stihli koupit nějaký ten vysněný baráček a zkrátka ho milujete, bude se vám líbit ve státě Wisconsin. Tam se totiž můžete se svým domem legálně oženit nebo se za něj vdát. Ve Washingtonu zase musíte místnímu šerifovi zavolat, že jste právě dorazili. Zákon cílí na potlačení kriminality. Jen telefon tu asi drnčí pořád.

Babička vždycky říkala: Nevystrkujte losa z toho letadla!

V Utahu mají ptáci ve vzduchu přednost před letadly. V Severní Dakotě nesmíte usnout v botách, což může být po velkém mejdanu trochu problém. V Oklahomě musí být v televizi jméno každého, kdo se domáhal sexu s prostitutkou. Zkrátka bič na nevěrné manžely!

Na Aljašce nesmíte vystrčit losa ven z pohybujícího se letadla. Všichni losi světa děkují. Na Havaji to pro děti žádná havaj není. Mají zákonem nařízeno, že musí poslouchat své rodiče. A kdyby vás náhodou v Idaho napadlo rybařit, ujistěte se, že nejedete ve městě Boise na žirafě. To je totiž přísně zakázáno.

Zdroj: goodhousekeeping.com, thelawyerportal.com

