Záměny dětí v Česku: Jste rodiči vašeho dítěte? Seriál Kukačky je děsivě reálný

Pravděpodobně nejznámější případ záměny dětí je z Třebíče, kdy se rodiče po roce díky testům DNA dozvěděli, že si z porodnice odnesli cizí holčičku. „Hned na začátku nám bylo divné, že má naše dcera po porodu přes tři kila a následně měla jenom 2,65, ale díky pocitu štěstí a euforie nás ani nenapadlo, že se něco takového může stát,“ referovali rodiče v České televizi, která po letech natočila seriál volně inspirovaný tímto příběhem. První série Kukaček měla velký úspěch, proto se nedávno začalo vysílat pokračování.

V Třebíči vše nakonec dopadlo dobře. Rodiny dostaly od nemocnice odškodné 3,2 milionů korun a nadále jsou v těsném přátelství. Duševní újma obou matek a otců je však nevyčíslitelná. Byl to však opravdu ojedinělý případ, nebo známe podobný příběh i z jiné české nemocnice?

Moje dítě není moje dítě!

O tom, že k záměně dítěte nedochází každý den, není pochyb. Třebíčský případ však nebyl jediný. Důkazem je záměna, která se odehrála v roce 2001 v Brně, ovšem tak trochu na pozadí mediálního zájmu. Zdravotní sestra dala čerstvě narozené děťátko do špatně označené postýlky a ve stejný moment si matky novorozenců vyměnily své identifikační štítky. Nešťastná souhra náhod způsobila fatální problém.

Velký mediální humbuk nenastal také proto, že se na výměnu přišlo ještě během pobytu matek v porodnici. Dětem byly pro jistotu provedeny testy DNA, díky kterým byla nesrovnalost uvedena do pořádku.

Případy jsou známé i ve světě

Podobný případ jako před lety v Třebíči se odehrál také ve Francii, kde si rodiny ponechaly svoje nebiologické děti v péči a získaly mnohem větší odstupné než v České republice. Další případ se objevil v Číně, kde se k odhalení dospělo až po 28 letech díky vážnému úrazu jednoho ze zaměněných, v té době už dospělého muže. Pravdu odhalila až plánovaná transplantace, kdy se zjistilo, že matka není vhodným dárcem, což z biologického hlediska nedávalo smysl.

Další případ se odehrál v jihoanglickém Southamptonu, kde rodiče žalovali nemocnici kvůli výměně dětí. Sestry totiž v roce 1992 popletly cedulky se jmény holčiček, následné testy to prokázaly. Děti se rok poté, podobně jako v třebíčské kauze, vrátily k biologickým rodičům. V roce 2007 zase žilo záměnou Slovensko, když došlo k výměně holčiček v Dolním Kubíně. Podezření jedné z matek potvrdil test DNA. Pokračovat bychom mohli Itálií (2000), Nizozemskem (1998) či USA (1995).

Případů je tedy celá řada a v tomto kontextu se lze trochu obávat pohledu do minulosti. Vzhledem k tomu, že do devadesátých let bylo téměř nemožné ověřit biologickou identitu prostřednictvím testů DNA, je možné, že existují případy z porodnic u nás i ve světě, kde k záměně došlo, ale nikdy se na ni nepřišlo.

