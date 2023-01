Expert zhodnotil debatu Pavla a Babiše: Jeho slova voliče generála příliš nepotěší

Petr Pavel je připraven na funkci prezidenta. Andrej Babiš je zralý na Chocholouška, protože neustále lže. I to by mohl být závěr prezidentské debaty na Prima CNN News. My však s expertem na komunikaci Petrem Vojnarem jako tradičně hodnotíme vystupování kandidátů jako takové. Hodnotíme jejich rétoriku, styl komunikace, reakce apod. Když tedy odhlédneme od patologického lhaní bývalého premiéra, podle Vojnara si oba uchazeči o Hrad v některých věcech prošli zajímavou proměnou.

Celkový dojem dle experta: Po rétoricky-obsahové stránce byla debata nejméně věcná a nejvíce oboustranně vyhrocená. Dle působení i mého dojmu z obou kandidátů byla vyrovnaná.

Expert hodnotí prezidentské kandidáty

Po trapasu na Novinkách přišel Babiš do studia Primy evidentně nervózní a roztěkaný. Přesto se dokázal dostat do role včas. „Jako v každé debatě začal klidně. Hned od začátku ale zase neodpovídal na položené otázky a mluvil o tom, o čem chtěl on,“ naráží odborník už na první otázku, kdy Babiše musela moderátorka napomínat, aby hovořil k věci.

Přišel moderněji oblečen, vypadal lépe než v předchozí debatě v České televizi. To ale nic nezměnilo na jeho rétorice, která byla i tentokrát jako vždy nekontinuální, chaotická. Bývalý předseda vlády ze sebe chrlil nepřehlednou strukturu vět, špatně skloňoval, často se zacyklil a neustále překrucoval slova.

Jeho reakce však byly pohotové, částečně emotivní, což od něj ale jeho voliči očekávají. Na svůj standard však tentokrát působil umírněně. Zřejmě měl také čas alespoň na krátký odpočinek, protože působil sebevědomě a energicky. Podle mého názoru předvedl svůj zatím nejlepší výkon ve všech prezidentských debatách. Byl také připravenější.

Známka experta: 2-

Generál zřejmě úplně nebyl ve své kůži, pravděpodobně kvůli nemoci. Byla na něm znát únava, chyběla mu energie. Mohl to dohnat stylingem, ale ten se mu také nepovedl. Zvolil smutné, unylé barvy, které jen potrhovaly jeho částečnou nepohodu.

Pan Pavel zřejmě dostal od svého týmu pokyn na oponenta útočit, ale moc mi to k němu nesedělo. Z mého pohledu mu nepomohlo ani teatrální předání zarámovaného článku 5 smlouvy NATO. Nejvíce mě ale překvapil již zmíněnými neustálými, ve většině případů naprosto zbytečnými útoky na pana Babiše. Jinak však reagoval pohotově, sebevědomě, obsahově a jasně. Prozatím šlo o jeho nejslabší výkon v prezidentských debatách. Nechal se vtáhnout do strategie Andreje Babiše.

Známka experta: 2-

Petr Vojnar je specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor. Ve své praxi se zabývá primárně školením a tréninkem rétoriky, sebeprezentace, přípravou na veřejná vystoupení nebo vystupování před kamerou. Přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou je specialista na komunikační dovednosti a mediální prezentaci, profesionální řečník a moderátor.Přednáší a pořádá workshopy či školení nebo semináře pod hlavičkou Akademie SEBA – akademie sebevědomého řečníka. Mezi jeho klienty patří mimo jiné firmy, top manažeři, ředitelé firem, profesionálové z médií, politici či prezidentští kandidáti.

KAM DÁL: Důchodci vyhráli nad inflací, přijdou ale těžké časy. Ekonom řekl, čeho se bát.